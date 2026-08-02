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المياه: ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا

المياه: ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا
المياه: ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا
 
الأحد، 02-08-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية، وكوادر شركة مياه اليرموك، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام – شرطة الرمثا، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ضبطت اعتداءات على خط مياه رئيسي من خلال سحب خطوط بقطر 1 إنش عدد 2، إحداها في منطقة عمراوة والثانية في منطقة الشجرة، كانت مسحوبة إلى منازل لتعبئة صهاريج مياه مخالفة وبيعها للمواطنين، حيث تم إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.اضافة اعلان


وناشدت المواطنين ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين، حمايةً لحقوق الوطن والمواطنين المائية.
 
 


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