المياه: ضبط اعتداءات في الزرقاء تزود 100 منزل بشكل مخالف

وأوضحت سلطة المياه أن الاعتداءات تمثلت في سحب وصلات منزلية مخالفة لتزويد نحو 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة، ما يشكل اعتداءً على حقوق المواطنين المائية.
وأضافت أنه جرى فصل الاعتداءات وإعداد الضبوطات اللازمة لتقدير كميات المياه المسحوبة، تمهيدًا لتغريم المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وجددت سلطة المياه دعوتها للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو اعتداءات على شبكات المياه، حفاظًا على المصادر المائية وضمان استمرارية التزويد للمواطنين.
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