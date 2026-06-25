المياه: ضبط اعتداءات في الزرقاء تزود 100 منزل بشكل مخالف

11:35 ص

الوكيل الإخباري- أسفرت حملة نفذتها سلطة المياه وشركة مياه الأردن "مياهنا"، ممثلة بكوادر إدارة مياه الزرقاء، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، عن ضبط اعتداءات كبيرة على ثلاثة خطوط مياه رئيسية. اضافة اعلان





وأوضحت سلطة المياه أن الاعتداءات تمثلت في سحب وصلات منزلية مخالفة لتزويد نحو 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة، ما يشكل اعتداءً على حقوق المواطنين المائية.



وأضافت أنه جرى فصل الاعتداءات وإعداد الضبوطات اللازمة لتقدير كميات المياه المسحوبة، تمهيدًا لتغريم المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وجددت سلطة المياه دعوتها للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو اعتداءات على شبكات المياه، حفاظًا على المصادر المائية وضمان استمرارية التزويد للمواطنين.





