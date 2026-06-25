المياه: ضبط اعتداء محطة غسيل على خط ناقل لتزويد محلات تجارية

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية انه ضمن جهودها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وبناء على معلومات توفرت بوجود اعتداء على احد الخطوط الرئيسية في عمان / وادي الرمم من قبل محطة غسيل سيارات تم تنسيق حملة تفتيشية للموقع اليوم الخميس بالتنسيق مع شركة مياهنا وتبين وجود اعتداء على خط ناقل قطر 6 انش يقوم بسحب خط مياه مخفي لتزويد محلات تجارية في المنطقة بالمياه بطريقة مخالفة ، وتم إزالة الاعتداء واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص . اضافة اعلان







