الخميس 2026-06-25 02:42 م

المياه: ضبط اعتداء محطة غسيل على خط ناقل لتزويد محلات تجارية

ضبط اعتداء محطة غسيل على خط ناقل لتزويد محلات تجارية
ضبط اعتداء محطة غسيل على خط ناقل لتزويد محلات تجارية
 
الخميس، 25-06-2026 02:11 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية انه ضمن جهودها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وبناء على معلومات توفرت بوجود اعتداء على احد الخطوط الرئيسية في عمان / وادي الرمم من قبل محطة غسيل سيارات تم تنسيق حملة تفتيشية للموقع اليوم الخميس بالتنسيق مع شركة مياهنا وتبين وجود اعتداء على خط ناقل قطر 6 انش يقوم بسحب خط مياه مخفي لتزويد محلات تجارية في المنطقة بالمياه بطريقة مخالفة ، وتم إزالة الاعتداء واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص . اضافة اعلان
 
 


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