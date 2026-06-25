المياه: ضبط اعتداء محطة غسيل على خط ناقل لتزويد محلات تجارية
الخميس، 25-06-2026
02:11 م
https://www.alwakeelnews.com/story/779267
الوكيل الإخباري-
قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية انه ضمن جهودها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وبناء على معلومات توفرت بوجود اعتداء على احد الخطوط الرئيسية في عمان / وادي الرمم من قبل محطة غسيل سيارات تم تنسيق حملة تفتيشية للموقع اليوم الخميس بالتنسيق مع شركة مياهنا وتبين وجود اعتداء على خط ناقل قطر 6 انش يقوم بسحب خط مياه مخفي لتزويد محلات تجارية في المنطقة بالمياه بطريقة مخالفة ، وتم إزالة الاعتداء واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص .اضافة اعلان