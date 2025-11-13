المياه :ضبط حفارة مخالفة في معان تحفر بئر مخالف وحجزها

11:18 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية و مديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع وزارة الداخلية و كوادر الامن العام -شرطة محافظة معان وقوات درك الجنوب ضبطت حفارة مخالفة اثناء قيامها بحفر بئر مخالف يوم الثلاثاء 12 تشرين ثاني 2025 بالقرب من جامعة الحسين بن طلال -محافظة معان ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادرالمياه ،حيث تم ردم البئر من قبل الكوادر الفنية وحجز الحفارة المخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون. اضافة اعلان

