المياه: ضبط 35 خزان و12 خط اعتداء في الحسينية والهاشمية – معان

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية حملة أمنية في منطقة الحسينية والهاشمية/معان بمرافقة مديرية الامن العام حملة أمس الأحد لازالة الاعتداءات المتكررة على الخط الرئيسي المزود للحسينية والهاشمية / معان بمياه الشرب للمواطنين لأستخدامها لتزويد مرشات لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة الرئيسي.

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وقالت إنه تم ضبط 35 خزان و8 مضخات و12 خط اعتداء قطر 1 انش على جنبات الطريق وازالتها .