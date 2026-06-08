الإثنين 2026-06-08 10:24 ص

المياه: ضبط 35 خزان و12 خط اعتداء في الحسينية والهاشمية – معان

المياه: ضبط 35 خزان و12 خط اعتداء في الحسينية والهاشمية – معان
المياه: ضبط 35 خزان و12 خط اعتداء في الحسينية والهاشمية – معان
 
الإثنين، 08-06-2026 09:13 ص

الوكيل الإخباري-    نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية حملة أمنية في منطقة الحسينية والهاشمية/معان  بمرافقة مديرية الامن العام حملة أمس الأحد  لازالة الاعتداءات المتكررة على الخط الرئيسي المزود للحسينية والهاشمية / معان بمياه الشرب للمواطنين لأستخدامها لتزويد مرشات لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة  الرئيسي.

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وقالت إنه تم ضبط 35 خزان و8 مضخات و12 خط اعتداء قطر 1 انش على جنبات الطريق وازالتها .


وأضافت أن الكوادر الفنية شرعت بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص .

 
 


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