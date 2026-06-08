المياه: ضبط 35 خزان و12 خط اعتداء في الحسينية والهاشمية – معان

وقالت إنه تم ضبط 35 خزان و8 مضخات و12 خط اعتداء قطر 1 انش على جنبات الطريق وازالتها .
وأضافت أن الكوادر الفنية شرعت بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص .
-
أخبار متعلقة
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 192 كم/ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء
-
توضيح حول الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية
-
صافرات الإنذار تدوي في المملكة بعد تجدد الحرب في المنطقة
-
خسارة ودية للنشامى أمام كولومبيا في سان دييغو
-
الأمن ينعى الشرطي أنس الخوالدة
-
القنوات الناقلة للقاء النشامى أمام كولومبيا والتشكيلة الرسمية للنشامى
-
السفارة الأردنية تطالب رعاياها في غزة بالمغادرة وتنسق لإجلائهم
-
الملكية الأردنية: جميع رحلات الملكية حسب الجدول المعتاد باستثناء الرحلات إلى العراق