النائب العام يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات

وبحسب بيان من النيابة العامة اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال زيارة رسمية بدعوة من النائب العام المصري خلال الفترة من 3 الى 6 من الشهر الحالي.
وعقد ذيابات، بحضور النائب العام في عمان القاضي حسن العبد اللات ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي يزيد النوافلة، عدة لقاءات ثنائية منفصلة مع وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري، ورئيس محكمة النقض المصرية/رئيس المجلس القضائي الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف بحضور نائب الرئيس وعدد من القضاة في المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي ورؤساء الهيئات القضائية.
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