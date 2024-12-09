النائب العام يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات

الوكيل الإخباري- بحث رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات مع نظيره المصري المستشار محمد شوقي وقيادات وأعضاء النيابة العامة المصرية، سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم بصورها المختلفة، لا سيما المستحدثة منها.

اضافة اعلان



وبحسب بيان من النيابة العامة اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال زيارة رسمية بدعوة من النائب العام المصري خلال الفترة من 3 الى 6 من الشهر الحالي.