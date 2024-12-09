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النائب العام يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات

خلال زيارة رسمية بدعوة من النائب العام المصري
خلال زيارة رسمية بدعوة من النائب العام المصري
الإثنين، 09-12-2024 02:27 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات مع نظيره المصري المستشار محمد شوقي وقيادات وأعضاء النيابة العامة المصرية، سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم بصورها المختلفة، لا سيما المستحدثة منها.

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وبحسب بيان من النيابة العامة اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال زيارة رسمية بدعوة من النائب العام المصري خلال الفترة من 3 الى 6 من الشهر الحالي.


وعقد ذيابات، بحضور النائب العام في عمان القاضي حسن العبد اللات ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي يزيد النوافلة، عدة لقاءات ثنائية منفصلة مع وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري، ورئيس محكمة النقض المصرية/رئيس المجلس القضائي الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف بحضور نائب الرئيس وعدد من القضاة في المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي ورؤساء الهيئات القضائية.

 
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