النتائج الأولية لكافة الدوائر المحلية الـ 18 - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلن رؤساء لجان الانتخاب، الأربعاء، عن النتائج الأولية لكافة الدوائر المحلية الـ18، في المحافظات والبوادي.

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العاصمة عمّان

الدائرة الأولى

فاز في مقاعد التنافس الحر، كل من أحمد الرقب من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 17041 صوتا، ومحمد يحيا المحارمة من قائمة "الهمّة" وحصل على 10522 صوتا، وعبدالرحمن العوايشة من قائمة "الأقصى الشريف" وحصل على 7566 صوتا.



كما فاز أحمد الهميسات من قائمة "العهد" وحصل على 6308 أصوات، وعطالله الحنيطي من قائمة "عمّان" وحصل على 6521 صوتا.

وفازت بمقعد "الكوتا" بيان فخري عبدالله من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصلت على 18774 صوتا.



الدائرة الثانية

أعلن رئيس لجنة انتخاب دائرة عمّان الثانية، نتائج انتخابات الدوائر المحلية لانتخابات مجلس النواب العشرين.

ووفق النتائج الأولية؛ حصدت قائمة جبهة العمل الإسلامي 4 مقاعد في هذه الدائرة، وفاز بها (صالح العرموطي 29911، موسى الوحش 23721، وعن المقعد المسيحي جهاد مدانات 23726، وعن كوتا المرأة، راكين أبو هنية 27184).

وفي دائرة عمّان الثانية، فازت قائمة نمو بمقعد واحد ، وفاز به، أندريه حواري وحصل على 14373.

كما فاز سليمان السعود عن قائمة الاتحاد وحصل على 6954 صوتا، وعن قائمة النشامى؛ عبدالله الربيحات وحصل على 7572 صوتا، وعن قائمة الحق، فاز أحمد عشا وحصل على 6285 صوتا.



الدائرة الثالثة

في الدائرة الثالثة في العاصمة عمّان، فاز تيسير سالم العدوان من قائمة (المستقبل) بعدد أصوات بلغ 11716، وينال عبدالسلام فريحات عن قائمة (جبهة العمل الإسلامي) بعدد أصوات بلغ 17950، وفق منصة الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفاز نصار حسن القيسي عن قائمة (الحزم) بعدد أصوات بلغ 6039، ونمر عبد الحميد السليحات عن قائمة (النشامى) بـ 6164 صوتا.

وعن المقعد الشركي/ الشيشاني، فاز عدنان يندار مشوقة عن (جبهة العمل الإسلامي) بـ 14420 صوتا.

وفازت بمقعد كوتا المرأة إيمان محمد العباسي عن (جبهة العمل الإسلامي) بـ 15314 صوتا.



محافظة الزرقاء

أعلن رئيس لجنة الانتخاب في دائرة الزرقاء عن الفائزين في المقاعد المخصصة للدوائر المحلية لانتخابات مجلس النواب العشرين في الزرقاء.

وفاز محمد جميل الظهراوي من قائمة "كرامة" وحصل على 13438 صوتا، وعلي الخلايلة من القائمة ذاتها بـ 10158 صوتا، كما فاز أيمن توفيق أبو الرب من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 16923 صوتا، ووليد حامد المصري من قائمة "عزم" وحصل على 6984 صوتا.

كما فاز حسين علي العموش من قائمة "الاتفاق" وحصل على 5109 أصوات، ورائد مصباح رباع من قائمة "تقدم" وحصل على 4572 صوتا، ومحمد سلامة الغويري من قائمة "الوطني الإسلامي" وحصل على 4136 صوتا.

وعن المقعد الشركسي/ الشيشاني، فاز نبيل كامل الشيشاني من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 16809 صوتا، وعن المقعد المسيحي فاز هايل فريح عياش من قائمة "كرامة" وحصل على 13512 صوتا.

وفازت نسيم عارف العبادي من قائمة "كرامة" وحصلت على 17270 صوتا من مقعد الكوتا.

محافظة مأدبا

فاز عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا. كما فاز سامر نوفان العبابسة من قائمة مأدبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتا، استنادا إلى نتائج أولية.

كما فاز عيسى نصار من قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6141 صوتا وذلك عن المقعد المسيحي.

وفازت نجمة شفيق الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء (الكوتا).



محافظة البلقاء

وعن محافظة البلقاء، فاز في مقاعد التنافس في الدائرة المحلية؛ كلا من أحمد عبدالعزيز السراحنة من قائمة (العهد) بعدد أصوات بلغ 8475، وسليمان حماد الخرابشة من قائمة (العدالة) ببـ 8611 صوتا.

وفاز أيضا طلال محمد النسور من قائمة (البركة) بعدد أصوات بلغ 7677، وعارف منور السعايدة من قائمة (الوفاء) بعدد أصوات بلغ 8530، وخليفة سليمان الديات من قائمة (الخير) بـ 5135 صوتا، وحكم منصور المعادات من قائمة (أبناء البلقاء) بـ 6382 صوتا.



وعن المقعد المسيحي، فاز جمال عيسى قموة من قائمة (العدالة) بعدد أصوات بلغ 11164، وعن مقعد المرأة فازت رانيا منصر أبو رمان من قائمة (العدالة) بعدد أصوات بلغ 12479.

محافظة جرش

فاز في مقاعد التنافس الحر كل من؛ حمزة محمد الحوامدة عن قائمة "أهل الهمة" بعدد أصوات بلغ 7304، وبدر الحراحشة عن قائمة "جرش" بعدد أصوات بلغ 5568، ومحمد عبدالفتاح هديب عن قائمة "الوطن يستحق" بعدد أصوات بلغ 8914.

وعن مقعد (الكوتا)، فازت شفاء عيسى صوان عن قائمة "الوطن يستحق" بعدد أصوات بلغ 9307.



محافظة عجلون

فاز آية الله الفريحات من قائمة أهل العزم بعدد أصوات بلغ 8433، وفازت بـ "الكوتا" من القائمة ذاتها فريال بني سلمان بعدد أصوات بلغ 9837.

وعن المقعد المسيحي في قائمة أهل العزم، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، إذ أن القائمة حصدت أعلى أصوات في المحافظة.

وفاز عبد الحليم عنانبة من قائمة جبل عجلون بعدد أصوات بلغ 6850.



محافظة المفرق

فاز بمقاعد التنافس الحر كل من؛ أحمد حسن الشديفات من قائمة (نشامى المفرق) بعدد أصوات بلغ 8982، وإسماعيل راشد المشاقبة من قائمة (كتلة الحق)، وأحمد حمدان العليمات من قائمة (المفرق تجمعنا) بعدد أصوات بلغ 5481، وفق ما أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في المفرق فصل العيسى.

وعن مقعد الكوتا، فازت مي محمود الحراحشة عن قائمة (كتلة الحق) بعدد أصوات بلغ 12537.



محافظة إربد

الدائرة الأولى لمحافظة إربد

فاز خالد أبو حسان عن قائمة العدالة وحصل على 19373 أصوات، وفاز عن قائمة الجمهور عوني الزعبي وحصل على 9056 أصوات، كما فاز علي الخزعلي عن قائمة جبهة العمل الإسلامي وحصل على 13960 صوت.

كما فاز عن قائمة "العهد" طارق بني هاني وحصل على 6373، وفاز عن قائمة "المستقبل" عثمان المخادمة وحصل على 12540 صوت، وفاز فراس قبلان عن قائمة "التعاون" وحصل على 5254 أصوات، كما فاز شاهر شطناوي عن قائمة "الكرامة" وحصل على 3951.

وفازت بمقعد الكوتا في دائرة إربد الأولى امال البشير عن قائمة "العدالة" وحصلت على 15819 صوت.

الدائرة الثانية لمحافظة إربد



فاز محمد ملحم من قائمة الفرسان بعدد أصوات 7216، كما فاز سالم العمري من قائمة الشعب بعدد أصوات 9391، ومؤيد علاونة من قائمة العهد بعدد أصوات 9049، وعبد الناصر الخصاونة من قائمة العدالة بعدد أصوات 5063. ومجحم الصقور من قائمة الوفاء بعدد أصوات 10982.

وعن مقعد المرأة؛ فازت آيات عيسى من قائمة الفرسان بعدد أصوات 12160.

وعن المقعد المسيحي في إربد الثانية، فاز إياد جبرين من قائمة العهد بعدد أصوات 9935.



محافظة الكرك

وفاز في محافظة الكرك، إبراهيم سلامة الصرايرة من قائمة "النور" وحصل على 4876 صوتا، وإبراهيم يوسف الطراونة من قائمة "الوفاء" وحصل على 10925 صوتا.

كما فاز محمد عبدالله البستنجي من قائمة "الرسالة" وحصل على 7210 أصوات، وحسين خالد الطراونة من قائمة "الخير" وحصل على 4746 صوتا، ومحمود خلف النعيمات من قائمة "الحق" وحصل على 4220 صوتا، وإبراهيم صقر القراله من قائمة "الكرك" وحصل على 3581 صوتا.



وعن مقعد المرأة، فازت إسلام لويفي العزازمة من قائمة "الوفاء" وحصلت على 9331 صوتا، وفاز عن المقعد المسيحي، فاز هيثم جريس الزيادين من قائمة "الوفاء" وحصل على 7977 صوتا.

محافظة الطفيلة

وفاز محمد أحمد خليف المرايات بعدد أصوات بلغ 2879 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن" التي بلغ عدد الأصوات فيها 5124.

كما فاز محمد سلامة عبد الله السبايلة بعدد أصوات وصل إلى 2628 صوتا ضمن "قائمة الغيث" التي بلغ التصويت فيها 4387. وفاز محمد عبد الرزاق الرعود بعدد أصوات بلغ 1567 ضمن قائمة "الطفيلة الأبية" التي بلغ عدد الأصوات فيها 3799.



أما المقعد المخصص للنساء "الكوتا" فقد فازت ميسون صبحي القوابعة بعدد أصوات بلغ 3270 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن".

محافظة معان

وفاز في مقاعد التنافس الحر؛ محمد أحمد المحاميد عن قائمة (الحق) بعدد أصوات بلغ 5697، ويوسف محمد الرواضيه عن قائمة (الوفاق) بعدد أصوات بلغ 4286، وحسين سعود كريشان عن قائمة (الاتحاد) بـ 5977 صوتا.



وعن مقعد الكوتا، فازت به رانيه محمد الخليفات عن قائمة (الاتحاد) بعدد أصوات بلغت 5592.

محافظة العقبة

وفي العقبة، أعلن عن فوز حسن صلاح الرياطي من قائمة جبهة العمل الإسلامي بعدما حصد 6738 صوتا. كما فازت لبنى محمد نمور من قائمة جبهة العمل الإسلامي بالمعقد المخصص للنساء في المحافظة (الكوتا) بعد حصولها على 6410 صوتا.

كما فاز عبد الباسط الكباريتي من قائمة عهد وفق النتائج الأولية، بعد أن حصل على 6279 صوتا.



البادية الوسطى

وعن دائرة بدو الوسط، فاز في مقعد التنافس حابس سامي مثقال الفايز من قائمة البركة بعدد أصوات بلغ 6328، وإبراهيم فنخير الجبور من قائمة العزم بعدد أصوات بلغ 5312.

فيما فازت بمقعد (الكوتا) عن الدائرة ذاتها، فليحة سلامة السبيتان عن قائمة العزم بـ 5055 صوتا.



البادية الجنوبية

وفاز في النتائج الأولية لدائرة بدو الجنوب في مقاعد التنافس، صالح ساري محمد أبو تايه بعدد أصوات بلغ 9003 ضمن قائمة (النشامى البادية الجنوبية) التي بلغ التصويت بها 15788.

كما فاز محمد قاسم سليمان المراعية بعدد أصوات بلغ 8330 ضمن قائمة (الميثاق) التي بلغ التصويت فيها 13414 صوتا.

وعن مقعد المرأة، فازت أروى علي حمد الزبون بعدد أصوات 11926 صوتا ضمن قائمة (النشامى البادية الجنوبية)، والتي بلغ عدد الأصوات بها 15788.