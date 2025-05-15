النرويج تشيد بجهود الأردن الإنسانية وتتعهد بدعم إضافي للإصلاح الاقتصادي

وفي مقابلة صحفية بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، عبّرت السفيرة عن قلقها العميق إزاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مشددة على أهمية التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي والسماح بإيصال المساعدات. كما أكدت أن النرويج اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين.
كما أشادت بالعلاقات الثنائية، ووصفتها بـ"القوية والعميقة"، مدعومة بالعلاقة المتميزة بين العائلتين الملكيتين، موضحة أن الزيارات المتبادلة أسهمت في تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.
وأكدت يوول وجود تعاون وتنسيق ممتاز على المستوى الثنائي والإقليمي، رغم أن حجم التبادل التجاري لا يزال متواضعًا، إلا أن هناك رغبة في توسيع التعاون في قطاعات متعددة، خصوصًا الطاقة المتجددة، السياحة، والزراعة العضوية.
وأوضحت أن الصادرات النرويجية إلى الأردن تشمل النفط والغاز والمأكولات البحرية، فيما تتضمن الواردات الأردنية المنسوجات والخضروات.
وتحدثت السفيرة عن دور النرويج في دعم الاقتصاد الأردني، حيث تشارك في صندوق الدعم متعدد المانحين للنمو بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك الدولي، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع تعهد بتقديم مليوني دولار إضافيين هذا العام.
وأشارت إلى أن النرويج تعتبر حقوق الإنسان وتمكين المرأة من أولوياتها، وهي تدعم برامج منظمة العمل الدولية في الأردن، إضافة إلى المنظمات النسوية والمنظمات غير الحكومية المحلية.
وبيّنت أن إجمالي المساعدات الإنمائية النرويجية للأردن بلغت قرابة 14 مليون دولار عام 2024، منها 10 ملايين تُدار عبر السفارة في عمّان، و4 ملايين تُدار من أوسلو كمساعدات إنسانية.
وأكدت في ختام حديثها أن النرويج تثمّن عالياً الدور الأردني كدولة مضيفة للاجئين، وستبقى ملتزمة بتقديم الدعم الكبير للاجئين السوريين والفلسطينيين، مشيدة بجهود الحكومة الأردنية في دمج الأطفال السوريين في التعليم الرسمي، حيث بلغ دعم النرويج 6.5 مليون دولار لدعم المدارس بنظام الفترتين.
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