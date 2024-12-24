" النزاهة " تطلق أربع مشروعات رياديّة تعزيزًا لقدراتها المؤسسيّة

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الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي موظفي الإدارة العامة ليكونوا على درجة عالية من الشجاعة في اتخاذ قراراتهم ما داموا يعملون تحت مظلة التشريعات الناظمة لأعمالهم واصفًا الأيادي المرتجفة والمترددة بأنها تُعيق الإنجاز وتهز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وقال في كلمة مطوّلة ألقاها في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الهيئة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد أن الإدارة الكفؤة الجريئة هي التي تمارس أعمالها بشفافية ليساهم ذلك في دفع عجلة التنمية وخلق فرص الاستثمار مطلقًا صرخة مفادها لا للتردد ولا للأيدي المرتجفة ولا للفساد ، ونعم للنزاهة وسيادة القانون . اضافة اعلان





وأضاف خلال الاحتفال الذي رعاه رئيس الوزراء جعفر حسان وأقيم بفندق الأردن الأحد أن الوطن عانى كثيرًا من فكرة الفساد الانطباعي الذي ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفاسدين على تداوله والتشكيك بمساعي الدولة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه مؤكدًا أن الهيئة تبنت أسلوب محاربة الفكر بالفكر ، فنظمت من خلال مختلف المديريات عدة حملات توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع إضافة إلى مئات المحاضرات واللقاءات والورش التدريبية لبيان حجم إنجازاتها مؤكدًا أن الهيئة ستتصدى لمروجي الشائعات ومقدمي الشكاوى الكيدية التي تهدف إلى اغتيال الشخصية مستندة بذلك على نص المادة الرابعة من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم "13" لسنة 2016 وتعديلاته .



وبيّن في كلمته التي تناولت جوانب كثيرة من إنجازات الهيئة ومساعيها لتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها والتزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة أن الهيئة تعمل بعزم للوصول إلى إدارة جادة نزيهة وشفافية ملبية لتوجيهات الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي يؤكد على الدوام على ضرورة ارتقاء الإدارة العامة الكفؤة والقادرة على تقديم الخدمات النوعيّة للمواطنين بعدالة ونزاهة والالتزام بسيادة القانون .



كذلك أعلن د. حجازي عن اطلاق أربع مشروعات جديدة تبناها مجلس الهيئة تتلخص في المباشرة بإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة الوطنية 2026-2030 بمشاركة واسعة أردنية وخبرات المنظمات والجهات الدولية ، وكذلك تبنّي منظومة الكترونية لحوكمة الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع وإطلاق مبادرة "سفراء النزاهة" التي تستهدف استقطاب قطاع الشباب لإشراكهم في نشر مفاهيم ومبادئ النزاهة الوطنية والتصدي لأفعال الفساد حيث المتوقع أن يُشارك حوالي خمسة آلاف شاب وشابة في هذه المبادرة .



إضافة إلى إطلاق النسخة الثانية الجديدة من مؤشر النزاهة الوطني بعدما حققت النسخة الأولى منه النتائج المرجوة في حفز الإدارة العامة على الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية وخلق بيئة تنافسية بين موظفي الدولة .



واستعرض رئيس مجلس الهيئة في كلمته الجامعة جوانب عديدة من مهام الهيئة على صُعد بناء قُدراتها المؤسسية ومنجزات عدة مديريات ووحدات فيها كالتحقيق والاسترداد والابتكار والتدريب وضباط النزاهة والتحوّل الرقمي وتطبيق الهاتف الذكي ورقمنة خدماتها وكذلك مكانة الهيئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .