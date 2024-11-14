النشامى وأسود الرافدين في موقعة البصرة اليوم الخميس

وأنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة نظيره العراقي عند 7:15 مساء الخميس 14 تشرين الثاني، على ستاد البصرة الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وكان المنتخب قد وصل إلى مقر إقامته بالبصرة ظهر الأربعاء، قبل أن يختتم تحضيراته مساءً على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب جمال سلامي، الذي ركز رفقة الجهاز الفني المعاون على الحالة التكتيكية التي سيظهر بها النشامى في مواجهة الغد.
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