النشامى وأسود الرافدين في موقعة البصرة اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- يحتضن ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية عند السابعة والربع من مساء الخميس، مواجهة مهمة ومرتقبة تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره العراقي ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

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وأنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة نظيره العراقي عند 7:15 مساء الخميس 14 تشرين الثاني، على ستاد البصرة الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.