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النشامى وأسود الرافدين في موقعة البصرة اليوم الخميس

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 06:45 ص

الوكيل الإخباري-   يحتضن ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية عند السابعة والربع من مساء الخميس، مواجهة مهمة ومرتقبة تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره العراقي ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

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وأنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة نظيره العراقي عند 7:15 مساء الخميس 14 تشرين الثاني، على ستاد البصرة الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.


وكان المنتخب قد وصل إلى مقر إقامته بالبصرة ظهر الأربعاء، قبل أن يختتم تحضيراته مساءً على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب جمال سلامي، الذي ركز رفقة الجهاز الفني المعاون على الحالة التكتيكية التي سيظهر بها النشامى في مواجهة الغد.

 
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