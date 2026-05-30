النشامى يختبرون جاهزيتهم أمام سويسرا قبل السفر إلى الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، السبت، تحضيراته الفنية والبدنية في سويسرا، تأهباً لمواجهة المنتخب السويسري ودياً عند الرابعة عصر الأحد بتوقيت الأردن على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت جالن، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.





وأجرى المنتخب تدريباته في مدينة سانت جالن بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة 28 لاعباً، فيما يخوض عصر السبت حصته التدريبية الرسمية الأخيرة، على أن تُفتح الدقائق الـ15 الأولى أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات، ويسبق التدريب مؤتمر صحفي للمدرب سلامي في ستاد كيوبين بارك.



وبعد مواجهة سويسرا، يتوجه المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة لملاقاة كولومبيا ودياً في 7 حزيران بمدينة سان دييغو، قبل الاستقرار في معسكره الرسمي بمدينة بورتلاند استعداداً لخوض منافسات كأس العالم.



ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه في نهائيات كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.



ويضم وفد المنتخب 28 لاعباً، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.





