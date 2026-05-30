النشامى يختبرون جاهزيتهم أمام سويسرا قبل السفر إلى الولايات المتحدة

وأجرى المنتخب تدريباته في مدينة سانت جالن بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة 28 لاعباً، فيما يخوض عصر السبت حصته التدريبية الرسمية الأخيرة، على أن تُفتح الدقائق الـ15 الأولى أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات، ويسبق التدريب مؤتمر صحفي للمدرب سلامي في ستاد كيوبين بارك.
وبعد مواجهة سويسرا، يتوجه المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة لملاقاة كولومبيا ودياً في 7 حزيران بمدينة سان دييغو، قبل الاستقرار في معسكره الرسمي بمدينة بورتلاند استعداداً لخوض منافسات كأس العالم.
ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه في نهائيات كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.
ويضم وفد المنتخب 28 لاعباً، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.
-
أخبار متعلقة
-
الأمانة: بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألفا توافرت في مواقع البيع المعتمدة بالعاصمة
-
كورنيش البحر الميت وتلفريك عجلون يستقطبان أكثر من 50 ألف زائر في العيد
-
وزير الصحة: بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني أصبح جاهزاً
-
القناة الرياضية الأردنية تنقل المباراتين الوديتين للنشامى أمام سويسرا وكولومبيا
-
بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري
-
الجالية الأردنية في كندا تحتفل بعيد الاستقلال برفع العلم الأردني
-
الغذاء والدواء: إغلاق 15 منشأة ومطعم شاورما خلال عيد الأضحى
-
عجلون تتجه نحو السياحة الزراعية لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة