" النقل البري" : السماح لوسائط نقل الركاب بالتنقل بحرية يوم الانتخابات

الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات ان الهيئة سمحت لوسائط نقل الركاب المرخصة بالتنقل بحرية دون تصاريح لتمكين نقل المواطنين (الناخبين) إلى مراكز الاقتراع والفرز لممارسة حقهم الدستوري في ذلك اليوم الوطني دون أيه عوائق.

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