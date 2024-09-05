" النقل البري" : السماح لوسائط نقل الركاب بالتنقل بحرية يوم الانتخابات
الخميس، 05-09-2024
11:34 م
https://www.alwakeelnews.com/story/702096
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الوكيل الإخباري-
أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات ان الهيئة سمحت لوسائط نقل الركاب المرخصة بالتنقل بحرية دون تصاريح لتمكين نقل المواطنين (الناخبين) إلى مراكز الاقتراع والفرز لممارسة حقهم الدستوري في ذلك اليوم الوطني دون أيه عوائق.
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وأوضح أن الهيئة اتخذت هذا الاجراء بالتنسيق مع إدارة السير المركزية للتعميم على أقسام السير في كافة محافظات المملكة بالسماح لوسائط نقل الركاب المرخصة للتنقل بحرية دون تصاريح لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مبيناً أن الاقبال سيكون كبيراً لاستخدام وسائط نقل الركاب يوم الانتخابات لغايات الاقتراع، وأن يوم الانتخاب هو يوم استثنائي يجب على الجميع التعاون وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين الناخبين.