 
الجمعة 2024-09-06 01:50 ص
 

 

" النقل البري" : السماح لوسائط نقل الركاب بالتنقل بحرية يوم الانتخابات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 05-09-2024 11:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات ان الهيئة سمحت لوسائط نقل الركاب المرخصة بالتنقل بحرية دون تصاريح لتمكين نقل المواطنين (الناخبين) إلى مراكز الاقتراع والفرز لممارسة حقهم الدستوري في ذلك اليوم الوطني دون أيه عوائق.

اضافة اعلان

 

 وأوضح أن الهيئة اتخذت هذا الاجراء بالتنسيق مع إدارة السير المركزية للتعميم على أقسام السير في كافة محافظات المملكة بالسماح لوسائط نقل الركاب المرخصة للتنقل بحرية دون تصاريح لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مبيناً أن الاقبال سيكون كبيراً لاستخدام وسائط نقل الركاب يوم الانتخابات لغايات الاقتراع، وأن يوم الانتخاب هو يوم استثنائي يجب على الجميع التعاون وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين الناخبين.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو ينفي الاقتراب من إبرام صفقة

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك

فلسطين وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: حياة المحتجزين ليست أهم من أمننا

جيش الاحتلال

فلسطين انقطاع الكهرباء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية " النقل البري" : السماح لوسائط نقل الركاب بالتنقل بحرية يوم الانتخابات

جلسة حوارية نظمها مركز شباب وشابات غرب

أخبار محلية حوارية في إربد حول أشكال التنمر وسبل محاربته

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: المفاوضات مستمرة رغم تصريحات نتنياهو

بلدية إربد

أخبار محلية بلدية اربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة

إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يكلف بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة



 


الأكثر مشاهدة