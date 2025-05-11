النهاية كانت للجمل .. حادث مروري مؤسف بعد محطة بطن الغول

وعلى طريق المدورة، وتحديدًا بعد محطة بطن الغول بخمسة كيلومترات، وقع حادث دهس لجمل من قبل مركبة شحن "تريلا"، حيث نتج عن الحادث نفوق الجمل، ولا إصابات بشرية بحمد الله.
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