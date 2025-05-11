الأحد 2025-05-11 09:37 ص
 

النهاية كانت للجمل .. حادث مروري مؤسف بعد محطة بطن الغول

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 11-05-2025 08:05 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تدهور وانقلاب لناقلة سيارات على طريق الأزرق - الصفاوي، حيث نتج عن الحادث انقلاب خمس مركبات عن الناقلة، ولا يوجد إصابات بحمد الله.اضافة اعلان


وعلى طريق المدورة، وتحديدًا بعد محطة بطن الغول بخمسة كيلومترات، وقع حادث دهس لجمل من قبل مركبة شحن "تريلا"، حيث نتج عن الحادث نفوق الجمل، ولا إصابات بشرية بحمد الله.
 
gnews

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