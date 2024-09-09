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النيابة العامة تأمر بملاحقة مطلقي النار خلال نتائج الانتخابات.. ولا استثناءات

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 09-09-2024 02:50 م

الوكيل الإخباري-    أصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات أوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في أقاليم المملكة الثلاثة، بملاحقة كل من يطلق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

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وقال الذِّيابات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إنَّ النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعييْن والمحافظة على النظام العام والخاص وتجنيب الناس الإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء.


وأضاف، إنه "وبمناسبة إعلان نتائج الانتخابات النهائية، فقد أصدر توجيهاته للنواب العامين في المملكة بتوجيه المدعين العامين بملاحقة أي شخص ودون استثناء يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة".


وأكد أنَّه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية العناية الخاصة حال ورود الإخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.

 
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