النيابة العامة تأمر بملاحقة مطلقي النار خلال نتائج الانتخابات.. ولا استثناءات

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات أوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في أقاليم المملكة الثلاثة، بملاحقة كل من يطلق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

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وقال الذِّيابات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إنَّ النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعييْن والمحافظة على النظام العام والخاص وتجنيب الناس الإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء.



وأضاف، إنه "وبمناسبة إعلان نتائج الانتخابات النهائية، فقد أصدر توجيهاته للنواب العامين في المملكة بتوجيه المدعين العامين بملاحقة أي شخص ودون استثناء يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة".