"الهاشمية" تدخل قائمة الجامعات المعتمدة دوليًا في إعداد المعلمين

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الوكيل الإخباري- احتفلت الجامعة الهاشمية بحصول برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين على الاعتماد الدولي المرموق (CAEP)، في إنجاز يرسخ مكانة الجامعة على خريطة المؤسسات الأكاديمية العالمية، ويعكس التزامها بأعلى معايير الجودة في مجال إعداد المعلمين. اضافة اعلان





وبحسب بيان للجامعة اليوم الأحد، أكد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، خلال رعايته فعالية الاحتفال، أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي يعكس التزام الجامعة الراسخ بمعايير الجودة والتميز الأكاديمي، ويجسد رؤيتها المؤسسية القائمة على التطوير المستمر والعمل التكاملي بين الكلية والإدارات المساندة والشركاء في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية والخبراء الدوليين، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يمثل اعترافا دوليا بجودة البرنامج وكفاءة مخرجاته.



وثمن الحياري، جهود أسرة كلية العلوم التربوية والتنمية البشرية وفرق الجودة والاعتماد، إلى جانب الشركاء في وزارة التربية ومدارس التدريب والمؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذا النجاح يعكس إيمان الجامعة برسالتها في بناء الإنسان، وتأهيل الكفاءات، وخدمة المجتمع.



وأشار إلى أن الجامعة تواصل مسيرتها مستلهمة الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، التي تؤكد أهمية التعليم النوعي بوصفه أساسا للتنمية الشاملة، والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأهم لبناء المستقبل، لافتا إلى أن إعداد المعلم المؤهل يمثل مسؤولية وطنية ومحورا أساسيا في الارتقاء بجودة النظام التعليمي وتعزيز مسيرة التنمية.



من جانبه، قال عميد كلية العلوم التربوية، الدكتور أيمن العمري، إن الاعتماد الدولي يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل والطموح، تواصل فيها الكلية تطوير برامجها وتعزيز شراكاتها، لتظل الجامعة بيتا للخبرة ومنارة للجودة وشريكا وطنيا فاعلا في إعداد المعلم المتميز.



وتضمن الحفل تكريم كوادر الكلية، وعميد شؤون الطلبة، وفريق الاعتماد والجودة، وأعضاء المجلس الاستشاري للبرنامج من ممثلي وزارة التربية ومديري المدارس الشريكة، والشركاء الخارجيين من منظمة "IREX" وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، إضافة إلى المعلمين الموجهين والمتعاونين والمتطوعين من طلبة البرنامج.





