الهلال الأحمر يسيّر رحلة عمرة للأطفال الأيتام

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس من مقر الهلال الأحمر الأردني، رحلة لأداء مناسك العمرة لعدد من الأطفال الأيتام المكفولين ضمن برنامج كفالات الأيتام والأسر بدعم من جمعية الشارقة الخيرية.





وودع رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد، الأطفال الأيتام، متمنيا لهم رحلة موفقة، مقدرا دور إمارة الشارقة وجمعية الشارقة الخيرية على هذه المبادرة الطيبة للأيتام.



وتأتي المبادرة للأطفال الأيتام من كلا الجنسين بعد اجتيازهم مسابقة حفظ القرآن الكريم التي جرت أخيرا بتنظيم من الهلال الأحمر وبدعم من جمعية الشارقة الخيرية تحت إشراف لجنة من ذوي الاختصاص.



وتهدف رحلة العمرة إلى غرس القيم الإسلامية في نفوسهم وتعزيز انتمائهم الديني، وإكسابهم مهارات القيادة والعمل الجماعي. و أعرب ذوي الأطفال الأيتام المشاركين عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة.



