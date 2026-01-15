الخميس 2026-01-15 03:33 م

الهلال الأحمر يسيّر رحلة عمرة للأطفال الأيتام

الهلال الأحمر يسيّر رحلة عمرة للأطفال الأيتام
الهلال الأحمر يسيّر رحلة عمرة للأطفال الأيتام
 
الخميس، 15-01-2026 02:13 م
الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس من مقر الهلال الأحمر الأردني، رحلة لأداء مناسك العمرة لعدد من الأطفال الأيتام المكفولين ضمن برنامج كفالات الأيتام والأسر بدعم من جمعية الشارقة الخيرية.اضافة اعلان


وودع رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد، الأطفال الأيتام، متمنيا لهم رحلة موفقة، مقدرا دور إمارة الشارقة وجمعية الشارقة الخيرية على هذه المبادرة الطيبة للأيتام.

وتأتي المبادرة للأطفال الأيتام من كلا الجنسين بعد اجتيازهم مسابقة حفظ القرآن الكريم التي جرت أخيرا بتنظيم من الهلال الأحمر وبدعم من جمعية الشارقة الخيرية تحت إشراف لجنة من ذوي الاختصاص.

وتهدف رحلة العمرة إلى غرس القيم الإسلامية في نفوسهم وتعزيز انتمائهم الديني، وإكسابهم مهارات القيادة والعمل الجماعي. و أعرب ذوي الأطفال الأيتام المشاركين عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لتطوير حلول مبتكرة تعزّز الدمج المجتمعي .. منصّة زين للإبداع تقيم هاكاثون "ذوي الإعاقة"

أخبار الشركات لتطوير حلول مبتكرة تعزّز الدمج المجتمعي .. منصّة زين للإبداع تقيم هاكاثون "ذوي الإعاقة"

ل

أخبار محلية بيان صادر عن البنك التجاري بعد حادثة السطو في المفرق

نشر القيمة المعدلة لتعرفة أثمان المياه المسالة بطرق غير مشروعة

أخبار محلية تعديل رسمي على تعرفة المياه المسالة بطرق غير قانونية

ب

شؤون برلمانية "مبادرة النيابية" تهنئ القيادة الهاشمية والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

وزير العمل يوقع اتفاقية فرع إنتاجي جديد في بلعما لتشغيل 60 أردنيًا

أخبار محلية وزير العمل يوقع اتفاقية فرع إنتاجي جديد في بلعما لتشغيل 60 أردنيًا

اا

طب وصحة أطعمة غنية بالمغنيسيوم تصنع فرقًا كبيرًا في صحتك

ل

طب وصحة الكدمات العشوائية على الجسم.. متى تستدعي القلق؟

ل

أخبار الشركات علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO



 






الأكثر مشاهدة