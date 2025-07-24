الهيئة الخيرية الهاشمية تستعد لإرسال قافلة جديدة من المساعدات إلى غزة

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الوكيل الإخباري- كشف الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن الهيئة تستعد الخميس لإرسال قافلة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي. اضافة اعلان





وقال ، إن القافلة الجديدة تتضمن ما بين 30 إلى 50 شاحنة، محمّلة بمواد غذائية أساسية وحليب أطفال، مشيرًا إلى أن كل شاحنة تحمل ما يقارب 20 طنًا من المساعدات.



الشبلي، أوضح أن الجهد الإغاثي الأردني للأشقاء في غزة مستمر بكامل الإمكانات وعلى جميع المستويات، بهدف إيصال المساعدات إلى سكان القطاع.



وقال إن مستودعات الهيئة تضم أكثر من 30 ألف طن من المساعدات الإغاثية والطبية الجاهزة، بالتعاون مع شركائها، لإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.



وأشار الشبلي إلى وجود تحديات تواجه دخول المساعدات إلى غزة، أبرزها التأخير في عمليات التفتيش على المعابر من قبل الجانب الإسرائيلي، واعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين على الشاحنات، بالإضافة إلى صعوبات في التوزيع داخل القطاع نتيجة غياب جهة تمتلك القادرة على إدارة عملية التوزيع، فضلًا عن انعدام الأمن داخل غزة.



كما لفت النظر إلى أن من بين أبرز المعوقات الأخرى، عدم ديمومة تدفق المساعدات إلى القطاع، وعدم إدخال كميات كافية من المواد الطبية والإغاثية، مما يعمق الأزمة الصحية والإنسانية هناك.