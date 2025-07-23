الأربعاء 2025-07-23 11:30 ص
 

"الهيئة الخيرية": عبور قافلة مساعدات إلى شمال غزة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية
 
الأربعاء، 23-07-2025 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ، وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قافلة مساعدات غذائية لصالح منظمة “المطبخ المركزي العالمي” (World Central Kitchen)، باتجاه شمال القطاع.

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وسُيرت القافلة في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، وضمن تنسيق إنساني مكثّف لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين.


وضمّت القافلة ما مجموعه 36 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، تم إدخالها تباعًا إلى المناطق الشمالية من القطاع عبر معبر "زيكيم"، حيث يعاني القطاع من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة تصاعد الأعمال العدائية والانقطاع المتكرر لسلاسل الإمداد.

 
 
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