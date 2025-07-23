"الهيئة الخيرية": عبور قافلة مساعدات إلى شمال غزة

الوكيل الإخباري- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ، وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قافلة مساعدات غذائية لصالح منظمة “المطبخ المركزي العالمي” (World Central Kitchen)، باتجاه شمال القطاع.

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وسُيرت القافلة في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، وضمن تنسيق إنساني مكثّف لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين.