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“الهيئة المستقلة”: صرف نصف المستحقات المالية للأحزاب الشهر المقبل

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الإثنين، 30-12-2024 04:14 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالإنابة وعضو مجلس مفوضي الهيئة جهاد المومني، إن الهيئة قررت، نتيجة للظروف المالية التي تشهدها الأحزاب بعد الانتخابات، صرف نصف المستحقات المالية لها خلال الشهر المقبل.

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جاء ذلك خلال مداخلته أمام اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.


وقال السليحات، إن الهيئة تأسست لترسيخ الديمقراطية، مشيرًا إلى أن موازنة الهيئة بلغت نحو خمسة ملايين دينار، 400 ألف منها رأسمالي.

 
gnews

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