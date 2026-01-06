"الوطني للتشغيل" يوقع أكثر من 61 ألف عقد عمل مدعوم منذ 2022

05:20 م

أكد مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل، رياض شموط، أن عدد عقود العمل المدعومة الموقعة من خلال البرنامج منذ العام 2022 وحتى 2025 بلغ 61 ألفًا و330 عقد عمل مدعوم، منها 31 ألفًا و444 عقد عمل موقعة مع إناث.





وقال شموط إن نسبة المستمرين بالعمل بعد انتهاء فترة دعم الأجور المقدَّم من البرنامج، وبحسب تتبع إدارة البرنامج لهم عبر بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بلغت نحو 75 بالمئة.



وأضاف أن شركات القطاع الخاص المستفيدة من البرنامج تركز توقيعها لعقود العمل المدعومة مع الفئة العمرية 18-29 سنة، وبلغ عددها 43 ألفًا و45 عقد عمل من مجمل العقود الموقعة منذ انطلاق البرنامج في 2022، علمًا أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 18-45 سنة.



وأشار إلى أن عدد عقود العمل المدعومة الموقعة من خلال البرنامج في 2025 بلغ 16 ألفًا و139 عقد عمل مدعوم، منها 7 آلاف و404 عقود عمل موقعة مع إناث، مضيفًا أن عدد عقود العمل الموقعة للفئة العمرية من 18-29 سنة بلغ 12 ألفًا و109 عقود عمل.



وأوضح أن عدد الأشخاص المستفيدين من البرنامج من منتفعي صندوق المعونة الوطنية منذ 2022 وحتى 2025 بلغ 7 آلاف و43 شخصًا، ليصبح عدد الأسر المخرجة من مظلة الاستفادة من المعونة الوطنية 1194 أسرة، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج في عام 2025 فقط بلغ 1976 شخصًا، منهم 704 إناث.



وفيما يتعلق بعدد منشآت القطاع الخاص المسجلة للاستفادة من دعم الأجور الذي يقدمه البرنامج، بيَّن شموط أن عدد المنشآت المسجلة منذ 2022 بلغ نحو 3 آلاف و530 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت المدعومة فعليًا 2089 منشأة، وسجلت المنشآت نسبة رضا عن الدعم الذي يقدمه البرنامج وصلت إلى 96.7 بالمئة.



وأشار إلى أن القطاعات الأكثر تشغيلًا للفئة المستهدفة جاءت على النحو التالي: قطاع التعليم الخاص، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والصناعات التحويلية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم اللوجستي، وتجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية.



وحول التوزيع الجغرافي للمنشآت المستفيدة من عقود العمل المدعومة، أشار شموط إلى أن العاصمة عمّان جاءت في المرتبة الأولى من حيث الاستفادة، تليها محافظة إربد، ثم الزرقاء، فالبقعة، وأخيرًا الكرك، مؤكدًا أن عدد المنشآت وطبيعة النشاط الاقتصادي يلعبان دورًا مهمًا في هذا التوزيع.



أما فيما يخص تدريب وتأهيل الشباب المستفيدين من البرنامج، لفت إلى أن عدد الشباب الذين تلقوا تدريبًا، سواء أثناء العمل أو على مهارات التوظيف والسلامة والصحة المهنية، بلغ نحو 22 ألف شاب وشابة.

