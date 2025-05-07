الأربعاء 2025-05-07 02:22 م
 

الوطني للعناية بصحة المرأة يطلع على تجربة الضمان الاجتماعي في الموارد البشرية وأنظمتها الآلية

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 07-05-2025 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   زار وفد من المركز الوطني للعناية بصحة المرأة إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاطلاع على تجربتها فيما يخص الموارد البشرية والأنظمة المستخدمة لديها.اضافة اعلان


واستعرض مدير مديرية المنافع وعلاقات الموظفين في إدارة الموارد البشرية عيسى فرنسيس الأنظمة المستخدمة لدى الإدارة لتنظيم أعمالها فيما يخص الموظفين والملحقين المدنيين والعسكريين والشاشات الخاصة بهم، كما تطرق للأرشفة الإلكترونية المتبعة بالمؤسسة والربط الإلكتروني ما بين المؤسسة والجهات الخارجية كإدارة الترخيص والسواقين والمركبات ودائرة الأحوال المدنية والجوازات وكذلك النظام الآلي فيما يخص المغادرات اليومية والدوام والإجازات، وربط نظام الموارد البشرية بأنظمة إدارة الشؤون المالية لصرف الرواتب والمكافآت والحوافز للموظفين والملحقين.

وأوضح فرنسيس أن نظام الموارد البشرية الخاص بمؤسسة الضمان تم انشاؤه من قبل إدارتي نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة بجهد ذاتي واستمر التطوير عليه لحين شمول المؤسسة بأحكام نظام الخدمة المدنية وتم التعديل عليه بما يتواءم مع هذا النظام وتعديلاته.
وأكد أن المؤسسة تؤمن بأهمية الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات القطاع العام والخاص للاطلاع والاستفادة من التجارب المشتركة في مجال الموارد البشرية.
 
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