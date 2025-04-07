الوطني لمكافحة الأوبئة يحتفل بيوم الصحة العالمي

الوكيل الإخباري- احتفل المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بيوم الصحة العالمي تحت شعار: "بداية صحية لمستقبل واعد"، والذي يصادف في السابع من نيسان من كل عام.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الاثنين، يعد يوم الصحة العالمي مناسبة أطلقتها منظمة الصحة العالمية منذ عام 1950 لتسليط الضوء على القضايا الصحية الملحة، مع التركيز هذا العام على صحة الأمهات والمواليد.



وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي إن هذا اليوم العالمي يمثل فرصة لتجديد التزام المركز الوطني بتحسين صحة الأمهات والمواليد في الأردن، رغم انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 23.7 لكل 100 ألف ولادة حية، إلا أن الأمراض السارية وغير السارية تبقى من التحديات الكبيرة.



وبين أن هذه القضية تظل أولوية عالمية في ظل وفاة امرأة كل دقيقتين تقريباً بسبب مضاعفات الحمل والولادة، إذ سجلت الإحصاءات العالمية 287 ألف وفاة سنوياً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية في 2023.



وأشار البلبيسي إلى التقارير السابقة التي أعدتها عدد من المؤسسات الحكومية وتهدف من خلالها إلى تقييم الوضع الصحي للأمهات والمواليد في المملكة، مع التركيز على الأمراض السارية وغير السارية التي تؤثر على هذه الفئة، بناءً على أحدث البيانات المتاحة بما في ذلك تقرير الوفيات الأمهات الوطني لعام 2023، وكذلك وضع خطة عمل للحد من هذه الأمراض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.