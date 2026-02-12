الوفد الوزاري يواصل جولته في دبلن تحضيراً لمؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي

02:04 م

الوكيل الإخباري- واصل الوفد الوزاري الأردني جولته الأوروبية في العاصمة الإيرلندية دبلن، تحضيراً لمؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي، بمشاركة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، والسفير الأردني لدى إيرلندا منار الدباس. اضافة اعلان





والتقى الوفد وزير الدولة للتنمية الدولية والجاليات في إيرلندا، نيل ريتشموند، ووزيرة الدولة للتجارة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إيرلندا، نيف سميث، حيث بحث الجانبان أفضل السبل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وأوجه التنسيق تحضيراً للمؤتمر الذي سيعقد بتاريخ 21 نيسان من العام الجاري.



وبحسب بيان وزارة الاستثمار اليوم الخميس، عقد الوفد الوزاري لقاءات رفيعة المستوى شارك فيها دبلوماسيون ومسؤولون حكوميون من إيرلندا، إلى جانب عدد من كبار ممثلي الشركات الأوروبية والمؤسسات الاستشارية العالمية في قطاعات الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والاستشارات المالية.



والتقى الوفد، في إطار الجولة، بعدد من الأردنيين العاملين في كبرى الشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية العالمية، لبحث أفضل الممارسات الدولية في استقطاب الاستثمار الأجنبي وتطوير السياسات المحفزة لتنمية الاقتصاد وتجويد بيئة الأعمال.



وأكد الوزير سميرات خلال اللقاءات أهمية المناخ الاستثماري الواعد والمستقر في المملكة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، استناداً إلى قاعدة بشرية مؤهلة تعمل في عديد الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الناشطة على أرض المملكة.



وأشار إلى البنية التحتية الرقمية المتطورة في الأردن التي تعمل على تسهيل الأعمال في ظل نظام ضريبي تنافسي لقطاع التكنولوجيا، ما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والابتكار.



من جانبه، أكد أبو غزالة أن الجولة الأوروبية تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعميق الشراكة الاقتصادية مع الدول الأوروبية، وعرض المشاريع الاستثمارية والقطاعات المتاحة للاستثمار، تمهيداً لانعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي.



وأشار أبو غزالة إلى ما توفره المملكة من مزايا تنافسية مدعومة بمنظومة تشريعية وإجرائية حديثة تضمن بيئة أعمال مستقرة ومحفزة في الأردن، موضحاً الفرص الواعدة في قطاعات النقل والطاقة والتكنولوجيا والمياه والصناعات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتيح فرصاً استثمارية مستدامة.



بدوره، بيّن السفير الأردني منار الدباس أهمية البناء على العلاقة المتميزة بين إيرلندا والأردن، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، خاصة مع اقتراب انعقاد المؤتمر الأردني – الأوروبي للاستثمار في نيسان المقبل.

