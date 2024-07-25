"الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد

الوكيل الاخباري - ينطلق موقع الوكيل الاخباري بحلته الجديدة، عبر تصميم جديد، باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية.

وراعت مجموعة الوكيل للإعلام بالتصميم الجديد مواكبة التطورات التكنولوجية في تحديث الأخبار وسهولة تصفح الموقع .





وشملت عملية التطوير ادخال منصات ونوافذ جديدة تمكن القارئ من التصفح الأوسع والأسهل بطريقة شيقة ومفيدة .





ويعتمد تصميم الموقع بإطلالته الجديدة مواكبة وتطويع كل ما هو جديد في عالم الإعلام الرقمي؛ مثل العامل البصري والصور والفيديوهات عالية الدقة والوضوح، إضافة الى التطبيقات على الهواتف الذكية ومنصاتها الإعلامية الرقمية المختلفة المقروءة منها والمسموعة والمرئية.





ويأتي تطوير الموقع الإخباري ضمن خطط مجموعة الوكيل الإعلامية التي تضم موقع الوكيل الإخباري، وصفحات الإعلامي محمد الوكيل وموقع الوكيل على منصات التواصل الاجتماعي ، والشاشة الرقمية الضخمة على دوار الشعب ، والموقع الرياضي "ملاعب" لتقديم كل ما هو جديد وسبّاق في الإعلام المحلي ورسالته الوطنية بمهنية وبما يرضى المتابع الأردني والعربي .





نتمنى أن يلقى التصميم الجديد رضا متابعي موقع الوكيل الاخباري ونستقبل ملاحظاتكم عبر حسابات الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي .