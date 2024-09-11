الوكيل ينشر نتائج الانتخابات الأولية (أسماء) - تحديث مستمر

الوكيل الإخباري- بدأ رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر ال18 الإعلان عن النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات النيابية 2024.

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* الطفيلة:



محمد المرايات ضمن قائمة نشامى الوطن 2879 صوتا



محمد السبايلة ضمن قائمة الغيث 2628 صوتا



محمد الرعود ضمن قائمة الطفيلة الأبية 1567 صوتا



ميسون القوابعة ضمن قائمة نشامى الوطن 3270 صوتا



* العقبة:



حسن الرياطي ضمن قائمة جبهة العمل الاسلامي 6738 صوتًا



عبدالباسط الكباريتي ضمن قائمة العهد 6279 صوتًا



لبنى نمور (كوتا) ضمن قائمة العمل الاسلامي 6410 صوتًا



* مأدبا:



عبدالهادي بريزات ضمن قائمة الوفاء 8381 صوتًا



سامر العبابسة ضمن قائمة مأدبا 5573 صوتًا



نجمة الهواوشة (كوتا) 6967 صوتًا



عيسى نصار (مسيحي) 6141 صوتًا

* عجلون

آية الله الفريحات من قائمة أهل العزم 8433 صوتا

فريال بني سلمان (كوتا) من قائمة أهل العزم 9837 صوتا

وصفي حداد (مسيحي) قائمة أهل العزم 8916 صوتا

عبد الحليم عنانبة من قائمة جبل عجلون 6850 صوتا

* دائرة بدو الوسط

حابس سامي مثقال الفايز من قائمة البركة 6328 صوتا

إبراهيم فنخير الجبور من قائمة العزم 5312 صوتا

فليحة سلامة السبيتان (كوتا) من قائمة العزم بـ5055 صوتا.

* البادية الشمالية

عمر الخوالد من قائمة الشعاع 7652 صوتا

حابس الشبيب من قائمة "رعد الشمال" 12298 صوتا

مي محمد الزيادنة (كوتا) من قائمة "رعد الشمال" بعدد أصوات 9234