 
الأربعاء 2024-09-11 08:26 ص
 
 

الوكيل ينشر نتائج الانتخابات الأولية (أسماء) - تحديث مستمر

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الأربعاء، 11-09-2024 05:46 ص

الوكيل الإخباري-   بدأ رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر ال18 الإعلان عن النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات النيابية 2024.

اضافة اعلان

 

* الطفيلة:

محمد المرايات ضمن قائمة نشامى الوطن 2879 صوتا

محمد السبايلة ضمن قائمة الغيث 2628 صوتا

محمد الرعود ضمن قائمة الطفيلة الأبية 1567 صوتا

ميسون القوابعة ضمن قائمة نشامى الوطن 3270 صوتا

* العقبة:

حسن الرياطي ضمن قائمة جبهة العمل الاسلامي 6738 صوتًا

عبدالباسط الكباريتي ضمن قائمة العهد 6279 صوتًا

لبنى نمور (كوتا) ضمن قائمة العمل الاسلامي 6410 صوتًا

* مأدبا:

عبدالهادي بريزات ضمن قائمة الوفاء 8381 صوتًا

سامر العبابسة ضمن قائمة مأدبا 5573 صوتًا

نجمة الهواوشة (كوتا) 6967 صوتًا

عيسى نصار (مسيحي) 6141 صوتًا

 

 * عجلون 

 

آية الله الفريحات من قائمة أهل العزم 8433 صوتا

 

فريال بني سلمان (كوتا) من قائمة أهل العزم 9837 صوتا

 

وصفي حداد (مسيحي) قائمة أهل العزم 8916 صوتا

 

عبد الحليم عنانبة من قائمة جبل عجلون 6850 صوتا

 

* دائرة بدو الوسط

 

حابس سامي مثقال الفايز من قائمة البركة 6328 صوتا

إبراهيم فنخير الجبور من قائمة العزم 5312 صوتا

فليحة سلامة السبيتان (كوتا) من قائمة العزم بـ5055 صوتا. 

 

* البادية الشمالية

 

عمر الخوالد من قائمة الشعاع 7652 صوتا

حابس الشبيب من قائمة "رعد الشمال" 12298 صوتا
مي محمد الزيادنة (كوتا) من قائمة "رعد الشمال" بعدد أصوات 9234

 

* جرش

حمزة الحوامدة قائمة أهل الهمة 7304 صوتا

بدر الحراحشة قائمة جرش 5568 صوتا

محمد هديب قائمة الوطن 8914 صوتا

شفاء صوان (كوتا) قائمة الوطن 9307 صوتا

   

 
gnews

أحدث الأخبار

لقطة من مقطع الفيديو المتداول

منوعات مقطع متداول : الديوك تبيض مرة واحدة في السنة !

جانب من عملية الفرز

أخبار محلية تعرف على عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح

تعبيرية

طب وصحة مشروب صباحي منشط صحي أكثر من القهوة!

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 11-9-2024

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس طقس معتدل اليوم وارتفاع قليل على الحرارة غدا الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية الوكيل ينشر نتائج الانتخابات الأولية (أسماء) - تحديث مستمر

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع



 


الأكثر مشاهدة





عاجل