الوكيل ينشر نتائج الانتخابات الأولية (أسماء) - تحديث مستمر

محمد المرايات ضمن قائمة نشامى الوطن 2879 صوتا
محمد السبايلة ضمن قائمة الغيث 2628 صوتا
محمد الرعود ضمن قائمة الطفيلة الأبية 1567 صوتا
ميسون القوابعة ضمن قائمة نشامى الوطن 3270 صوتا
* العقبة:
حسن الرياطي ضمن قائمة جبهة العمل الاسلامي 6738 صوتًا
عبدالباسط الكباريتي ضمن قائمة العهد 6279 صوتًا
لبنى نمور (كوتا) ضمن قائمة العمل الاسلامي 6410 صوتًا
* مأدبا:
عبدالهادي بريزات ضمن قائمة الوفاء 8381 صوتًا
سامر العبابسة ضمن قائمة مأدبا 5573 صوتًا
نجمة الهواوشة (كوتا) 6967 صوتًا
عيسى نصار (مسيحي) 6141 صوتًا
* دائرة بدو الوسط
حابس سامي مثقال الفايز من قائمة البركة 6328 صوتا
إبراهيم فنخير الجبور من قائمة العزم 5312 صوتا
فليحة سلامة السبيتان (كوتا) من قائمة العزم بـ5055 صوتا.
مي محمد الزيادنة (كوتا) من قائمة "رعد الشمال" بعدد أصوات 9234
حمزة الحوامدة قائمة أهل الهمة 7304 صوتا
بدر الحراحشة قائمة جرش 5568 صوتا
محمد هديب قائمة الوطن 8914 صوتا
شفاء صوان (كوتا) قائمة الوطن 9307 صوتا
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