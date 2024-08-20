اليرموك تستحدث بكالوريوس الواقع الرقمي وتطوير الألعاب

12:57 م

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي، الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس "الواقع الرقمي وتطوير الألعاب" في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة اليرموك، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025. اضافة اعلان





وقال عميد الكلية قاسم الردايدة، إن هذا البرنامج جاء لتلبية الطلب في السوق المحلي والعالمي لمتخصصين في تقنيات الواقع الرقمي وتقنيات تطوير الألعاب، مبينا أن هذا التخصص من البرامج الجامعية الحديثة والمثيرة التي تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، ويلعب دورًا متزايد الأهمية في الترفيه والتعليم والصناعات الإبداعية.



وأضاف أن استحداث هذا البرنامج في جامعة اليرموك، يأتي استجابة لمحاور الخطة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (2023-2027) التي أعدتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والتي تهدف لجعل الأردن مركزًا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الواقع الرقمي هو أحد مفاهيم تقنيات الحاسوب ويجمع بين العالم الواقعي والتجربة الرقمية الافتراضية.



وتابع: تتيح هذه التقنية للأفراد الاندماج في بيئات افتراضية تمثل عوالم تحاكي الواقع الطبيعي، من خلال استخدام أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتوفير تجارب تفاعلية تمزج بين العناصر الواقعية والرقمية الافتراضية.



وفيما يتعلق بعالم الألعاب الإلكترونية والتي تشمل ألعاب الحاسوب وألعاب الهواتف الذكية، أشار الردايدة إلى أنه عالم يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والترفيه، مبينا أن تطوير الألعاب الإلكترونية وألعاب الهواتف الذكية يمثل تحديًا مستمرًا للمطورين والمصممين، الأمر الذي يتعين عليهم الابتكار باستمرار لجذب اللاعبين وإثارة إعجابهم، لافتا إلى أن هذا التحدي لا يتعلق فقط بجودة الرسومات والجرافيكس وإنما بالقصص المثيرة والتجارب التفاعلية التي تقدمها الألعاب أيضا والتي يمكن استخدامها كأدوات تعليمية أو تدريبية إضافة إلى الترفيه.