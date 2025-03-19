امانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من الخميس

الوكيل الإخباري- اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الخميس والطوارئ الخفيفة ليلة اليوم للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة حسب النشرات الجوية .

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