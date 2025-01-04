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امطار رعدية وحالة عدم استقرار جوي قادمة للاردن .. الطقس لـ 3 ايام

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
السبت، 04-01-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -     تتأثر المملكة مساء الاحد تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل باذن الله تعالى زخات من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة قد يصحبها الرعد ، تمتد أحيانا الى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ويوم الاثنين تبقى المملكة ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، لتنخفض درجات الحرارة قليلاً، الطقس بارد وغائم جزئي في اغلب مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ومع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرص الهطول.

 

 ويوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، الطقس بارد في اغلب المناطق ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

 
gnews

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