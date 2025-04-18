انتخابات الأطباء تسجل أكبر عدد مقترعين في تاريخ النقابة

06:11 م

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الوكيل الإخباري- شهدت نقابة الأطباء لغاية الساعة السادسة مساء وقبل أقل من ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلسها أكثر من 7060 مقترعا. اضافة اعلان





وهذا العدد هو الأكبر في تاريخ النقابة، وفق ما أوردته يومية الغد، حيث كانت قد بدأت صباح اليوم الجمعة انتخابات نقابة الأطباء، في مجمع النقابات المهنية بعمان وفروع النقابة في المحافظات لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة الجديد، في ظل أجواء تنافسية كبيرة.



وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 17,200 طبيب وطبيبة من أصل 46 ألف عضو.