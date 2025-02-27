انتخابات الشعب الهندسية غداً

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات في نقابة المهندسين، أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، اليوم الخميس، أن انتخابات الشعب الهندسية للدورة 30 في النقابة ستجرى غداً الجمعة، وتشمل (المدنية، المعمارية، الميكانيكية، الكهربائية، الكيماوية، المناجم والتعدين). اضافة اعلان





وقال إن صناديق الاقتراع ستفتح أمام المهندسين والمهندسات من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً، للاقتراع على أعضاء مجالس الشعب وأعضاء الهيئة المركزية للنقابة.



وأكد ناصر أنه ترشح لعضوية مجلس الشعبة المدنية 16 مهندساً ومهندسة، و17 لعضوية الشعبة المعمارية، و16 لعضوية الشعبة الميكانيكية، و18 لعضوية الشعبة الكهربائية، و13 لعضوية شعبة المناجم والتعدين، و15 عن الشعبة الكيماوية، كما ترشح 156 مهندساً ومهندسة لعضوية الأعضاء المكملين في الهيئة المركزية عن الشعب الهندسية.



وقال: "يتكون مجلس الشعبة من 7 أعضاء، فيما يختلف تمثيل الشعب في الهيئة المركزية وفقاً لعدد أعضاء الهيئة العامة لكل شعبة، حيث يمثل الشعبة المدنية 20 مهندساً ومهندسة، والشعبة الميكانيكية 20، والشعبة الكهربائية 20، والشعبة المعمارية 20، وشعبة المناجم والتعدين 5 مهندسين، والشعبة الكيماوية 7".



وأضاف: "يحق لنحو 56 ألف مهندس ومهندسة مسددين لاشتراكاتهم السنوية التصويت في هذه الانتخابات".



يشار إلى أن انتخابات مجلس النقابة ستجرى في 9 أيار المقبل، حيث سيتم خلالها انتخاب النقيب، ونائب النقيب، وممثلي الشعب الهندسية في مجلس النقابة.



وستعقد الهيئات العامة للشعب الهندسية اجتماعاتها اليوم الخميس، حيث سيتم اختيار لجان الإشراف على صناديق الاقتراع في عمان وفروع النقابة في مختلف المحافظات، إضافة إلى مناقشة وإقرار التقارير السنوية للشعب.





