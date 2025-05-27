الثلاثاء 2025-05-27 06:36 م
 

انتخاب السفير الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية

مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة محمود الحمود
مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة محمود الحمود
 
الثلاثاء، 27-05-2025 06:23 م
الوكيل الإخباري-    انتُخِبَ مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة السفير محمود الحمود قاضيًا في محكمة العدل الدولية للفترة التكميلية ٢٠٢٥–٢٠٢٧، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن انتخاب السفير الحمود يؤكّد ثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في كفاءته وقدرته على الإسهام في أعمال محكمة العدل الدولية بنزاهة ومهنية، وبما يعزز من دور المحكمة في ترسيخ سيادة القانون الدولي.

وأشار السفير القضاة إلى أن فوز السفير الحمود بعضوية محكمة العدل الدولية، يعكس ما تحظى به المملكة من احترام واسع وثقة راسخة في مواقفها وسياساتها، ويجسد تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني في تكريس احترام القانون الدولي، والدفاع عن الشرعية الدولية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وجدّد السفير القضاة شكر المملكة لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشيح المملكة للسفير الحمود عضوًا في محكمة العدل الدولية، مؤكّدًا التزام المملكة الراسخ بدعم محكمة العدل الدولية بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، والاستمرار في العمل مع الشركاء الدوليين لترسيخ احترام القانون الدولي كمرتكز أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
 
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