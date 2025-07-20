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انتخاب الهيئة الإدارية لاتحاد البلياردو والسنوكر

انتخاب الهيئة الإدارية لاتحاد البلياردو والسنوكر
انتخاب الهيئة الإدارية لاتحاد البلياردو والسنوكر
 
الأحد، 20-07-2025 09:07 م
الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني للبلياردو والسنوكر اليوم الأحد، أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تنتهي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028).اضافة اعلان


وضم مجلس إدارة الاتحاد عن فئة المعينين كلاً من فادي زريقات، وعرفات هاكوز، وديما القيسي، وعن فئة المراكز ناصر الحديد، وتوفيق نزال، وعن فئة اللاعبين المعتزلين طارق الطريفي.

وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد المجلس اجتماعه الأول الذي تخلله توزيع المناصب، حيث اختير ناصر الحديد في منصب الرئيس، وعرفات هاكوز نائب أول للرئيس، وديما القيسي نائب ثاني للرئيس، وتوفيق نزال أميناً للسر، وطارق الطريفي أميناً للصندوق.
 
 
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