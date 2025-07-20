انتخاب الهيئة الإدارية لاتحاد البلياردو والسنوكر

وضم مجلس إدارة الاتحاد عن فئة المعينين كلاً من فادي زريقات، وعرفات هاكوز، وديما القيسي، وعن فئة المراكز ناصر الحديد، وتوفيق نزال، وعن فئة اللاعبين المعتزلين طارق الطريفي.
وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد المجلس اجتماعه الأول الذي تخلله توزيع المناصب، حيث اختير ناصر الحديد في منصب الرئيس، وعرفات هاكوز نائب أول للرئيس، وديما القيسي نائب ثاني للرئيس، وتوفيق نزال أميناً للسر، وطارق الطريفي أميناً للصندوق.
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