انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الأردني للسكواش

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الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني للسكواش أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تنتهي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد اليوم السبت في مقر الاتحاد. اضافة اعلان





وضم مجلس إدارة الاتحاد الأردني للسكواش، عن فئة المعينين كل من السيدة منى العضايلة والآنسة لبنى طوقان.



كما ضم كذلك، السيد حامد حسونة والسيد عمرو محيسن والسيدة شهد النجادا عن فئة اللاعبين المعتزلين.



وعن فئة الأندية، نادي مدينة الحسين للشباب وتُمثله الدكتورة صوفيا عكروش ونادي مدينة الحسن وتُمثله الدكتورة أسيل الخطيب



وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني للسكواش اجتماعه الأول والذي تخلله توزيع المناصب، حيث اختير السيد عمرو محيسن في منصب الرئيس والآنسة لبنى طوقان نائباً للرئيس والسيد حامد حسونة في منصب أمين السر والسيدة شهد النجادا في منصب أمين الصندوق.