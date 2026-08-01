السبت 2026-08-01 11:36 م

انخفاض عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى 31 حزبا

ل
أرشيفية
 
السبت، 01-08-2026 10:38 م

الوكيل الإخباري-  قال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، إن عدد الأحزاب السياسية في الأردن انخفض من 38 حزبًا إلى 31 حزبًا، نتيجة سلسلة من عمليات الاندماج بين عدد من الأحزاب.

اضافة اعلان


واعتبر أبو زيد أن الاندماجات تمثل ظاهرة إيجابية تسهم في توحيد الجهود، وتوسيع الانتشار الجغرافي للأحزاب، بما يعزز حضورها ويدعم مسار الحياة الحزبية، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وأضاف أن الهيئة انتقلت إلى مرحلة المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية، بعد استكمال مرحلة توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون الأحزاب.


وأوضح أن الهيئة عمّمت معايير موحدة على جميع الأحزاب، بهدف تنظيم الهياكل الحزبية، وتحديد المسميات والصلاحيات بصورة واضحة، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي داخل الأحزاب.


وأكد أبو زيد أن الهيئة لم ترصد، حتى الآن، أي مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية أو فرض عقوبات بحق أي حزب سياسي.


وأشار إلى أن الأحزاب، بعد استكمال متطلبات الالتزام بالمعايير، ستعقد مؤتمراتها العامة الدورية أو الاستثنائية، تمهيدًا لإجراء انتخاباتها الداخلية وفق أنظمتها الأساسية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال ميناء دمياط المصري يستعيد نشاطه بعد استهداف سفينتين داخله

ل

أخبار محلية اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن العاشر

ل

عربي ودولي لا خطوط حمراء.. إيران تهدد باستخدام جميع الوسائل للدفاع عن أمنها

ل

أخبار محلية انخفاض عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى 31 حزبا

موجة حر

أخبار محلية أين سجلت أعلى درجة حرارة في الأردن السبت؟

ل

أخبار محلية ورشة حول تكاملية الماء والغذاء والطاقة والبيئة

ل

أخبار محلية الخضير يتفقد أروقة مهرجان جرش

ا

أخبار محلية زراعة الأزرق تدعو المزارعين للحيطة من موجة الحر



 
 






الأكثر مشاهدة

 