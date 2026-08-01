انخفاض عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى 31 حزبا

الوكيل الإخباري- قال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، إن عدد الأحزاب السياسية في الأردن انخفض من 38 حزبًا إلى 31 حزبًا، نتيجة سلسلة من عمليات الاندماج بين عدد من الأحزاب.

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واعتبر أبو زيد أن الاندماجات تمثل ظاهرة إيجابية تسهم في توحيد الجهود، وتوسيع الانتشار الجغرافي للأحزاب، بما يعزز حضورها ويدعم مسار الحياة الحزبية، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وأضاف أن الهيئة انتقلت إلى مرحلة المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية، بعد استكمال مرحلة توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون الأحزاب.



وأوضح أن الهيئة عمّمت معايير موحدة على جميع الأحزاب، بهدف تنظيم الهياكل الحزبية، وتحديد المسميات والصلاحيات بصورة واضحة، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي داخل الأحزاب.



وأكد أبو زيد أن الهيئة لم ترصد، حتى الآن، أي مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية أو فرض عقوبات بحق أي حزب سياسي.