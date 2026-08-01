انخفاض عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى 31 حزبا

واعتبر أبو زيد أن الاندماجات تمثل ظاهرة إيجابية تسهم في توحيد الجهود، وتوسيع الانتشار الجغرافي للأحزاب، بما يعزز حضورها ويدعم مسار الحياة الحزبية، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وأضاف أن الهيئة انتقلت إلى مرحلة المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية، بعد استكمال مرحلة توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون الأحزاب.
وأوضح أن الهيئة عمّمت معايير موحدة على جميع الأحزاب، بهدف تنظيم الهياكل الحزبية، وتحديد المسميات والصلاحيات بصورة واضحة، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي داخل الأحزاب.
وأكد أبو زيد أن الهيئة لم ترصد، حتى الآن، أي مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية أو فرض عقوبات بحق أي حزب سياسي.
وأشار إلى أن الأحزاب، بعد استكمال متطلبات الالتزام بالمعايير، ستعقد مؤتمراتها العامة الدورية أو الاستثنائية، تمهيدًا لإجراء انتخاباتها الداخلية وفق أنظمتها الأساسية.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن العاشر
-
أين سجلت أعلى درجة حرارة في الأردن السبت؟
-
ورشة حول تكاملية الماء والغذاء والطاقة والبيئة
-
الخضير يتفقد أروقة مهرجان جرش
-
زراعة الأزرق تدعو المزارعين للحيطة من موجة الحر
-
زراعة العقبة تدعو لحماية المحاصيل والثروة الحيوانية من الحر
-
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا
-
نقابة الصحفيين تحذر من تجاوزات تمس مهنة الصحافة