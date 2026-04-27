انخفاض ملحوظ في جرائم الاتجار بالمخدرات بالأردن

11:31 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت جرائم المخدرات المرتكبة في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 12.78%، وفق التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام، الذي أظهر تسجيل 22031 جريمة، مقارنة مع 25260 جريمة في عام 2024.





وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة أكبر من جرائم الحيازة والتعاطي؛ إذ انخفضت جرائم الاتجار إلى 6311 جريمة خلال عام 2025، مقابل 7762 جريمة في عام 2024، بتراجع بلغ 18.69%، فيما تراجعت جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة إلى 15720 جريمة مقارنة مع 17498 جريمة في العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 10.16%.



ورغم تراجع الجرائم إجمالًا، استحوذت جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة على الحصة الكبرى من إجمالي القضايا المسجلة خلال عام 2025 بنسبة 71.35%، مقابل 28.65% لجرائم الاتجار بالمخدرات.



كما أظهرت البيانات انخفاض معدل ارتكاب جرائم المخدرات في الأردن لكل 10 آلاف نسمة إلى 18 جريمة في عام 2025، مقارنة مع 22 جريمة في عام 2024، فيما ارتفع المعدل الزمني لارتكاب هذه الجرائم إلى جريمة واحدة كل 23 دقيقة و51 ثانية خلال عام 2025، مقابل جريمة كل 20 دقيقة و52 ثانية في العام الذي سبقه.



وعلى المستوى الجغرافي، سجل إقليم العاصمة العدد الأعلى من جرائم المخدرات بواقع 9546 جريمة، منها 2628 جريمة اتجار و6918 جريمة حيازة وتعاطي، تلاه إقليم الوسط بـ4425 جريمة توزعت بين 1141 جريمة اتجار و3284 جريمة حيازة وتعاطٍ.



وفي إقليم الشمال، بلغ عدد الجرائم 4363 جريمة، منها 1469 جريمة اتجار و2894 جريمة حيازة وتعاطٍ، فيما سجل إقليم الجنوب 1996 جريمة، منها 532 جريمة اتجار و1464 جريمة حيازة وتعاطٍ، بينما سجلت شرطة البادية الملكية 1701 جريمة توزعت إلى 541 جريمة اتجار و1160 جريمة حيازة وتعاطٍ.



وفي الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث، استقر العدد الإجمالي عند 169 جريمة في كل من عامي 2024 و2025، إلا أن البيانات أظهرت تراجع جرائم الاتجار من 65 جريمة إلى 56 جريمة بانخفاض نسبته 13.85%، مقابل ارتفاع جرائم الحيازة والتعاطي من 104 جرائم إلى 113 جريمة بنسبة 8.65%.



أما الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب، فتراجعت إجمالًا من 2211 جريمة في عام 2024 إلى 2004 جرائم في العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 9.36%، رغم ارتفاع جرائم الاتجار بينهم من 540 جريمة إلى 580 جريمة بنسبة 7.41%، مقابل تراجع جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة من 1671 جريمة إلى 1424 جريمة، بانخفاض نسبته 14.78% خلال الفترة نفسها.





