انخفاض ملموس على سعر البندورة في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- انخفض سعر البندورة في السوق المركزي إلى 20 قرشاً للكيلو في الأردن اليوم الأربعاء.



ووفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق المركزي، والتي ترصد الحد الأعلى والأدنى للكيلو، تراوح سعر كيلو البندورة اليوم بين 6 و20 قرشاً.



ووصلت الكميات الواردة إلى السوق المركزي من البندورة إلى نحو 222.855 طناً.

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وكان قد اشتكى العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية من ارتفاع أسعار البندورة وبعض الخضار في الأسواق المحلية.