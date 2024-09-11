 
الأربعاء 2024-09-11 11:52 ص
 
 

انخفاض ملموس على سعر البندورة في السوق المركزي

كيلو البندورة يصل الى 20 قرشاً في السوق المركزي
كيلو البندورة يصل الى 20 قرشاً في السوق المركزي
الأربعاء، 11-09-2024 10:38 ص

الوكيل الإخباري-   انخفض سعر البندورة في السوق المركزي إلى 20 قرشاً للكيلو في الأردن اليوم الأربعاء.

ووفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق المركزي، والتي ترصد الحد الأعلى والأدنى للكيلو، تراوح سعر كيلو البندورة اليوم بين 6 و20 قرشاً.

ووصلت الكميات الواردة إلى السوق المركزي من البندورة إلى نحو 222.855 طناً.

اضافة اعلان

 

وكان قد اشتكى العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية من ارتفاع أسعار البندورة وبعض الخضار في الأسواق المحلية.


Image1_9202411103537612906813.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال الأردن والإمارات يمضيان نحو مستقبل استثماري استراتيجي كبير

تعبيرية

وظائف حداد وناطق اعلامي .. وظائف حكومية شاغرة

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي مع الارتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

طائرة عسكرية لجيش الاحتلال

فلسطين الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في تحطم طائرة عسكرية بغزة

كيلو البندورة يصل الى 20 قرشاً في السوق المركزي

أخبار محلية انخفاض ملموس على سعر البندورة في السوق المركزي

ميتا

تكنولوجيا ميتا تتيح إجراء المكالمات بين واتساب والخدمات المنافسة بحلول 2027

جانب من الاقتحامات

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم طولكرم ويدمر بنيته التحتية

من المصدر

خاص بالوكيل شبان يحطمون لافتات انتخابية ويرمون الحجارة قرب "الداخلية"



 


الأكثر مشاهدة





عاجل