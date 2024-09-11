انخفاض ملموس على سعر البندورة في السوق المركزي

ووفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق المركزي، والتي ترصد الحد الأعلى والأدنى للكيلو، تراوح سعر كيلو البندورة اليوم بين 6 و20 قرشاً.
ووصلت الكميات الواردة إلى السوق المركزي من البندورة إلى نحو 222.855 طناً.
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