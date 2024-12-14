انطلاق أعمال مؤتمر التقييم العقاري الأردني الدولي الأول

الوكيل الإخباري- بدأت أعمال مؤتمر التقييم العقاري الأردني الدولي الأول "مستقبل التقييم العقاري" اليوم السبت، بتنظيم من الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين.

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وشارك في المؤتمر الذي هدف إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات في مجال التقدير العقاري، خبراء ومتخصصون من دول عدة لمناقشة أحدث التطورات والتحديات والفرص في هذا المجال.