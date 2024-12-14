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انطلاق أعمال مؤتمر التقييم العقاري الأردني الدولي الأول

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 14-12-2024 07:24 م

الوكيل الإخباري-   بدأت أعمال مؤتمر التقييم العقاري الأردني الدولي الأول "مستقبل التقييم العقاري" اليوم السبت، بتنظيم من الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين.

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وشارك في المؤتمر الذي هدف إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات في مجال التقدير العقاري، خبراء ومتخصصون من دول عدة لمناقشة أحدث التطورات والتحديات والفرص في هذا المجال.


وعرض المؤتمر إنجازات الدول في مجال التقدير العقاري (المنظومات) وأفضل الممارسات والمعايير بالتقدير العقاري وآليات تطوير منظومة التقدير العقاري بما يتناسب مع المعايير الدولية، ومدى تأثير التكنولوجيا الرقمية على القطاع، وذلك لتعزيز الشفافية والنزاهة في سوق العقارات، وضمان تقديم أفضل الممارسات والمعايير العالمية في عمليات التقدير العقاري.

 
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