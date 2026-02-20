الجمعة 2026-02-20 02:14 ص

انطلاق أولى أمسيات رمضان الثقافية في إربد

الجمعة، 20-02-2026 12:58 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت على خشبة مسرح مركز إربد الثقافي، مساء اليوم الخميس، أولى أمسيات رمضان الثقافية، والتي أحيتها فرقة إنشاد دار الأوبرا المصرية، بحضور أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال عياصرة، ونائب محافظ إربد الدكتور رامي عبيدات، ورئيس مجلس محافظة إربد المهندس منذر بطاينة، ومدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وجمع من المواطنين المهتمين.

وقال العياصرة خلال الأمسية التي أدارها مدير إذاعة إربد الكبرى عبدالحق عبيدات، إن وزارة الثقافة تحرص في كل عام وبعد أداء صلاة التراويح على تقديم مجموعة من الفعاليات المميزة، بالتعاون مع مديريات الثقافة المنتشرة في مختلف المحافظات .

 
 


