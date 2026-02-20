انطلاق أولى أمسيات رمضان الثقافية في إربد

وقال العياصرة خلال الأمسية التي أدارها مدير إذاعة إربد الكبرى عبدالحق عبيدات، إن وزارة الثقافة تحرص في كل عام وبعد أداء صلاة التراويح على تقديم مجموعة من الفعاليات المميزة، بالتعاون مع مديريات الثقافة المنتشرة في مختلف المحافظات .
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق باكورة فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في المفرق
-
أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء
-
الصفدي: الأردن سيدعم تثبيت الاستقرار في غزة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية
-
انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في عمان
-
بدء فعاليات "أماسي رمضان" في مادبا
-
عجلون: مبادرات تطوعية تعزز جهود الحفاظ على البيئة خلال رمضان
-
ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة
-
انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في السلط