انطلاق أولى أمسيات رمضان الثقافية في إربد

الوكيل الإخباري- انطلقت على خشبة مسرح مركز إربد الثقافي، مساء اليوم الخميس، أولى أمسيات رمضان الثقافية، والتي أحيتها فرقة إنشاد دار الأوبرا المصرية، بحضور أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال عياصرة، ونائب محافظ إربد الدكتور رامي عبيدات، ورئيس مجلس محافظة إربد المهندس منذر بطاينة، ومدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وجمع من المواطنين المهتمين.

اضافة اعلان