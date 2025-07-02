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انطلاق التشغيل التجريبي على خط الكرك - عمان

التشغيل التجريبي لخط الكرك - عمّان
التشغيل التجريبي لخط الكرك - عمّان
 
الأربعاء، 02-07-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري-    انطلق أمس الثلاثاء التشغيل التجريبي لخط الكرك - عمّان، ضمن مشروع النقل بين العاصمة ومراكز المحافظات، بواقع 30 حافلة مجهّزة بجميع الأنظمة والمعدّات التي تضمن راحة وسلامة الركاب، استعدادًا لإطلاق التشغيل الرسمي للمسار مطلع الشهر المقبل.

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ويشمل التشغيل التجريبي تسيير 60 رحلة يوميًا، تبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحًا وحتى العاشرة مساءً في الاتجاهين، مع تردد منتظم للحافلات كل نصف ساعة، بهدف توفير خدمة نقل مريحة ومنتظمة تلبّي احتياجات المواطنين وتواكب الطلب المتزايد على وسائل النقل بين العاصمة ومحافظة الكرك.
وقالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن التشغيل التجريبي لخط "عمّان - السلط" سينطلق خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيدًا لتشغيله الرسمي بالتزامن مع خط الكرك - عمّان مع بداية الشهر المقبل، في إطار خطة الوزارة لتوسعة شبكة النقل العام بين المحافظات.


وأكدت أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الوزارة في تطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، مشيرة إلى أن المشروع يسير وفق برنامج زمني محدد يراعي أعلى المعايير الفنية والتشغيلية.


وبيّنت أن تشغيل هذه الخطوط يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة، وتعزيز موثوقية النقل العام، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين، والحد من الازدحامات، ودعم التنمية في مختلف المناطق.

 
 
gnews

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