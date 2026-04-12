انطلاق الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا في عمّان اليوم

وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عند الساعة 3 عصرا.
وكان الصفدي، وقع مع الشيباني، مذكّرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق بتاريخ 17 نيسان 2025 ولقائه الوزير الشيباني.
وعقد المجلس أولى دوراته في أيار 2025 في دمشق، برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة وزراء كلّ من، المياه والري، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والنقل.
