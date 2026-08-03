انطلاق الدورة الرابعة من المعرض الدولي للغذاء والتكنولوجيا مطلع أيلول المقبل

الوكيل الإخباري- تنطلق في معرض عمان الدولي للسيارات، في الفترة من 4 إلى 6 أيلول المقبل أعمال الدورة الرابعة من أعمال المعرض الدولي للغذاء والتكنولوجيا، الذي يضم قادة الصناعات الغذائية والمشروبات وتكنولوجيا الصناعات الغذائية في المملكة ودول المنطقة والعالم، إلى جانب صناع القرار على المستوى الحكومي والمنظمات الدولية المعنية بهذه الصناعة.

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ويستعرض المؤتمر الذي يلتئم تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، أحدث التطورات والابتكارات في مجال التصنيع الغذائي والمعدات والتقنيات المتصلة بالتعبئة والتغليف.



ويشكل المعرض، بحسب المنظمين، بيئة مهنية داعمة لتعزيز التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية وإتاحة الفرص أمام المشاركين لاستكشاف آفاق جديدة تسهم في دعم وتطور ونمو قطاع الصناعات الغذائية على المستوى الإقليمي والدولي.



وقالت مدير عام شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات العنود جرار، الشركة تسعى من خلال المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية التصنيع الغذائي ومواكبة التطورات في هذا القطاع، بعد أن أثبتت الأزمات العالمية، وخصوصا كورونا، أهمية تكثيف الصناعات الغذائية وتوطينها واستثمار المنتجات والمحاصيل الزراعية التي تتوفر في المملكة.



وأضافت أن المعرض يشكل فرصة لاجتماع ممثلي الشركات الأردنية مع نظرائهم من الدول المشاركة، والتشبيك بين المنتجين الزراعيين الأردنيين والعاملين في الصناعات الغذائية مع المستوردين المحتملين في أسواق المنطقة، لاسيما في الدول المجاورة كفلسطين وسوريا والعراق. وأكدت جرار أن تنظيم النسخة الرابعة من هذا المعرض الحيوي، جاء بعد النجاحات التي تحققت في الدورات السابقة، وبسبب الإقبال الكبير من المصنعين الغذائيين على مواكبة التطورات وإدخال تكنولوجيا التصنيع الغذائي بما يضم أعلى مستويات الجودة التي تتوافق مع المواصفات العالمية.



وأكدت أن التصنيع الغذائي بمواصفات عالية يتيح الفرصة لوصول الصناعات الغذائية لمعظم الأسواق في دول العالم، كونها تلبي الاشتراطات الفنية التي تتطلبها المواصفات القياسية العالمية.



يشار إلى أن التصنيع الغذائي يعد من القطاعات ذات الأولوية في خطة التحديث الاقتصادي، لدوره في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، بما يشمل رفع القدرة الإنتاجية والجودة، وتحديث خطوط الإنتاج باستخدام تقنيات حديثة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية لزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز القيمة المضافة وتطوير منتجات غذائية مبتكرة تعتمد على المواد الخام المحلية، ودعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالزراعة مثل الألبان والتمور والأعشاب الطبية وفتح أسواق تصديرية جديدة.



وعلى هامش المعرض، سيتم تنظيم مؤتمر التصنيع الغذائي الذكي والأمن الغذائي بهدف ربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، من خلال جمع الباحثين الأكاديميين، والرؤساء التنفيذيين في قطاع التصنيع، وصناع القرار، ومبتكري التكنولوجيا.



ويركز المؤتمر على الأمن الغذائي والتحديات والحلول التقنية في قطاع تصنيع الأغذية، وأتمتة خطوط الإنتاج، واستدامة سلاسل التزويد، وتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.



ويشارك في المعرض شركات تصنيع غذائية تمثل 17 دولة، هي إلى جانب الأردن، فلسطين ولبنان والعراق، ومصر والمغرب، والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، والبحرين وعمان والعراق، والهند وسيرلانكا والصين، وتركيا واليونان وروسيا والبرازيل.