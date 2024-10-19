انطلاق المؤتمر الجيولوجي الدولي الثلاثاء المقبل

وقال نقيب الجيولوجيين، رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، خالد الشوابكة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن رعاية جلالة الملك للمؤتمر تعكس حرصه على تعزيز مكانة الأردن كمركز رائد في علوم الأرض والبيئة، مشيراً إلى أهمية تطوير قطاع التعدين والصناعات التحويلية لدعم الاقتصاد الوطني، وهو ما تعبر عنه الاستراتيجية الوطنية للتعدين.
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