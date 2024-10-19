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انطلاق المؤتمر الجيولوجي الدولي الثلاثاء المقبل

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 19-10-2024 04:46 م

الوكيل الإخباري-   تنطلق تحت الرعاية الملكية السامية يوم الثلاثاء المقبل في عمان، أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ11، ومؤتمر جيولوجية الشرق الأوسط الـ10، اللذين تنظمهما نقابة الجيولوجيين الأردنيين.

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وقال نقيب الجيولوجيين، رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، خالد الشوابكة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن رعاية جلالة الملك للمؤتمر تعكس حرصه على تعزيز مكانة الأردن كمركز رائد في علوم الأرض والبيئة، مشيراً إلى أهمية تطوير قطاع التعدين والصناعات التحويلية لدعم الاقتصاد الوطني، وهو ما تعبر عنه الاستراتيجية الوطنية للتعدين.

 
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