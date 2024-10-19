انطلاق المؤتمر الجيولوجي الدولي الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري- تنطلق تحت الرعاية الملكية السامية يوم الثلاثاء المقبل في عمان، أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ11، ومؤتمر جيولوجية الشرق الأوسط الـ10، اللذين تنظمهما نقابة الجيولوجيين الأردنيين.

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