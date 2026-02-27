انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في الزرقاء

الوكيل الإخباري- انطلقت في مديرية شباب محافظة الزرقاء، منافسات بطولة الشباب الرمضانية لكرة الطاولة والشطرنج التي تنظمها وزارة الشباب ضمن البطولات الرمضانية في المراكز الشبابية لعام 2026، خلال الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الحالي، بمشاركة 104 شباب وشابات من أعضاء المراكز الشبابية التابعة للمديرية.

