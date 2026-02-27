الجمعة 2026-02-27 08:17 م

انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في الزرقاء

الوكيل الإخباري-    انطلقت في مديرية شباب محافظة الزرقاء، منافسات بطولة الشباب الرمضانية لكرة الطاولة والشطرنج التي تنظمها وزارة الشباب ضمن البطولات الرمضانية في المراكز الشبابية لعام 2026، خلال الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الحالي، بمشاركة 104 شباب وشابات من أعضاء المراكز الشبابية التابعة للمديرية.

وتستهدف البطولة التي انطلقت أمس الخميس، الشباب والشابات من أعضاء المراكز الشبابية من الفئة العمرية 12- 30 عاماً، حيث انطلقت بطولة الشطرنج في كل من مراكز شباب وشابات الزرقاء النموذجي والظليل والرصيفة، وبطولة تنس الطاولة في مركز شباب وشابات حي الأمير محمد (شباب) ومركز شباب وشابات الأزرق.

 
 


