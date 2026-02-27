انطلاق بطولة تنس الطاولة الرمضانية في مديرية شباب البترا

تستهدف البطولة الشباب والشابات من أعضاء المراكز الشبابية من الفئة العمرية 12 - 30 عاماً، حيث انطلقت البطولة في مركز شباب الطيبة بمشاركة 27 شاباً.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتفاء بيوم مدينة عمّان الاثنين
-
مركز شباب وشابات السلط يفتتح البطولة الرمضانية للشطرنج
-
بلدية إربد تزيل بناء مهجورًا يشكل مكرهة صحية
-
البدور يقوم بزيارة مفاجئة "لكفتيريا البشير" ويفطر مع الموظفين ويأمر بتحسينات
-
السفير الحراحشة: لا تنمية ولا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية
-
انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في الزرقاء
-
إتلاف كميات من الموز غير الصالحة للإستهلاك في إربد
-
انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في مادبا