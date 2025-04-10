انطلاق دورة "فيفا" الدولية للحكام في عمّان

ويشرف على الدورة المحاضر الإسباني الدولي ديفيد فيرنانديز، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين وإعدادهم وفق أحدث المستجدات في قانون اللعبة.
ويشارك في الدورة 31 حكما هم: مروان الزواهرة، محمود مفلح، علي الشلقان، محمد الجبور، يوسف الحبازي، مهند الحراحشة، رامز حدادين، نايف إرديسات، محمد الدردور، أحمد شاهين، إبراهيم الشرفات، أحمد الخوالدة، معتصم النجداوي، يوسف مقدادي، محمد سمارة، قصي الزعبي، إبراهيم البلوي، أسامة المومني، مؤمن النعيمي، طارق بدران، مؤمن عقل، محمد ديوان، أحمد الخطيب، معاذ قاسم، محمود الصبيح، طارق الشحيمات، فريد الصقار، سامر الخوالدة، أحمد المحادين، حمزة العديلي، فيصل الشويعر.
-
أخبار متعلقة
-
تشكيل لجان فرعية لانتخابات نقابة الصحفيين
-
رئيس العقبة الاقتصادية يلتقي وفدا اعلاميا بولنديا
-
تجديد تعيين عكروش رئيساً للجامعة الأميركية
-
الأميرة بسمة بنت طلال ترعى تخريج المشاركات في برنامج زمالة
-
مؤسسة ولي العهد تنظم ندوة حول ريادة الأعمال المتقدمة في معان
-
جلسات حوارية في الطفيلة عن ريادة الأعمال
-
لقاء يبحث ترويج منطقة رحاب الأثرية سياحيا
-
بلدية أم الجمال و "العمل الدولية" تبحثان التعاون