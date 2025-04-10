الخميس 2025-04-10 05:57 م
 

انطلاق دورة "فيفا" الدولية للحكام في عمّان

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 10-04-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت في عمان اليوم الخميس فعاليات دورة الحكام الدولية التي ينظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا"، وتستمر حتى الأحد المقبل.

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ويشرف على الدورة المحاضر الإسباني الدولي ديفيد فيرنانديز، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين وإعدادهم وفق أحدث المستجدات في قانون اللعبة.


ويشارك في الدورة 31 حكما هم: مروان الزواهرة، محمود مفلح، علي الشلقان، محمد الجبور، يوسف الحبازي، مهند الحراحشة، رامز حدادين، نايف إرديسات، محمد الدردور، أحمد شاهين، إبراهيم الشرفات، أحمد الخوالدة، معتصم النجداوي، يوسف مقدادي، محمد سمارة، قصي الزعبي، إبراهيم البلوي، أسامة المومني، مؤمن النعيمي، طارق بدران، مؤمن عقل، محمد ديوان، أحمد الخطيب، معاذ قاسم، محمود الصبيح، طارق الشحيمات، فريد الصقار، سامر الخوالدة، أحمد المحادين، حمزة العديلي، فيصل الشويعر.

 
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