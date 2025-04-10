انطلاق دورة "فيفا" الدولية للحكام في عمّان

الوكيل الإخباري- انطلقت في عمان اليوم الخميس فعاليات دورة الحكام الدولية التي ينظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا"، وتستمر حتى الأحد المقبل.

اضافة اعلان



ويشرف على الدورة المحاضر الإسباني الدولي ديفيد فيرنانديز، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين وإعدادهم وفق أحدث المستجدات في قانون اللعبة.