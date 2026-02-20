الجمعة 2026-02-20 02:14 ص

انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في عمان

الوكيل الإخباري-   انطلقت فعاليات "أماسي رمضان" مساء اليوم الخميس في العاصمة عمان، والتي تقام في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، وذلك ضمن برنامج الأمسيات الرمضانية الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون في جميع مراكز محافظات المملكة.

واستهلت فعاليات عمان بفقرات للأطفال اشتملت على عروض المسحراتي والشخصيات الكرتونية، والتي تفاعل معها الأطفال الحضور مع أسرهم.

 
 


