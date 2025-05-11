انطلاق فعاليات الأسبوع العلمي في جامعة مؤتة

وأشار رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، إلى أن الجامعة ماضية في دعم التميز الأكاديمي والبحثي، وتسعى إلى تهيئة بيئة محفزة للابتكار والريادة، لا سيما في المجالات الرقمية التي باتت تشكل ركيزة أساسية في تطور المجتمعات.
وأكد أن الجامعة تتبنى نهجا استراتيجيا يركز على التحول الرقمي، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وتعزيز قدرات الطلبة على المنافسة محليا ودوليا.
وقال، إن الجامعة، بصفتها جامعة وطنية ذات بعدين مدني وعسكري، تفخر بدورها الريادي في إعداد كفاءات مؤهلة تمتلك الأدوات التقنية والمعرفية اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، مشددا على أن المعرفة التطبيقية في مجالات تكنولوجيا المعلومات لم تعد ترفا، بل أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات العصر.
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