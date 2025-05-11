انطلاق فعاليات الأسبوع العلمي في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري- افتتحت في جامعة مؤتة اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات، بحضور أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد من الطلبة، إلى جانب عدد من المشاركين من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

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وأشار رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، إلى أن الجامعة ماضية في دعم التميز الأكاديمي والبحثي، وتسعى إلى تهيئة بيئة محفزة للابتكار والريادة، لا سيما في المجالات الرقمية التي باتت تشكل ركيزة أساسية في تطور المجتمعات.



وأكد أن الجامعة تتبنى نهجا استراتيجيا يركز على التحول الرقمي، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وتعزيز قدرات الطلبة على المنافسة محليا ودوليا.