انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك "ذي الفقار"

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الأحد، في أحد ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فعاليات التمرين العسكري المشترك "ذي الفقار"، بمشاركة عدد من مرتبات قيادة الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، إلى جانب قوات خاصة من الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان وجمهورية الباكستان، وذلك ضمن برامج التعاون والتدريب العسكري المشترك.

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ويهدف التمرين، الذي يستمر لمدة أسبوعين، إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، وتطوير القدرات القتالية للقوات المشاركة، وتوحيد الإجراءات العملياتية، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ المشترك في مجال العمليات الخاصة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير إجراءات القيادة والسيطرة وتعزيز التنسيق الميداني بين الوحدات المشاركة.



ويتضمن التمرين تنفيذ سلسلة من الفعاليات والسيناريوهات التعبوية التي تحاكي ظروف العمليات المختلفة، تشمل التخطيط والتنفيذ المشترك للعمليات الخاصة، وعمليات الاقتحام في المناطق المبنية، وتحرير الرهائن، ومكافحة الإرهاب، وتنفيذ الرمايات التكتيكية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى توظيف الطائرات المسيّرة والأنظمة العسكرية الحديثة، وفق أحدث الأساليب والتكتيكات المعتمدة في تنفيذ العمليات الخاصة.