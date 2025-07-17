انطلاق فعاليات اليوم البحري الأردني التاسع في العقبة

10:11 م

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الوكيل الإخباري- انطلقت في مدينة العقبة فعاليات اليوم البحري الأردني التاسع تحت عنوان "قطاع بحري أردني – تحديات وطموحات"، برعاية مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، مندوب وزيرة النقل، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع البحري الأردني من القطاعين العام والخاص. اضافة اعلان





ويمثل اليوم البحري التاسع منصة استراتيجية لمراجعة واقع القطاع البحري وتحديد أولوياته المستقبلية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية القطاع البحري كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، خاصة أن أكثر من 90% من التجارة العالمية تمر عبر النقل البحري.



كما يناقش اليوم البحري التحديات والفرص التي تواجه الملاحة البحرية، مثل الأمن البحري، والتغيرات الجيوسياسية، والتحول الرقمي في إدارة الموانئ، وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، لتطوير السياسات والتشريعات البحرية ورفع مستوى السلامة والبيئة البحرية من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية.



ويسعى هذا اليوم إلى تقديم توصيات قابلة للتطبيق، وكذلك تطوير التعليم والتدريب البحري لضمان تأهيل الكوادر الأردنية وفقًا لمتطلبات السوق العالمية، وصولًا إلى إبراز دور العقبة كميناء استراتيجي ومنفذ وحيد للمملكة، وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي.



وحضر اليوم البحري رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إلى جانب ممثلين عن القوات البحرية، وشركات إدارة وتشغيل الموانئ، والنقابات المهنية، والمؤسسات التعليمية والتدريبية المختصة.



وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إن الملاحة والنقل البحري يشكلان أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومحركًا أساسيًا لحركة التجارة والصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن العقبة، رغم نافذتها البحرية المحدودة، تمتلك مقومات لوجستية واستراتيجية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للنقل والتجارة العالمية.



وبيّن أن سلطة العقبة تؤمن أن تطوير هذا القطاع لا يتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتنسيق مستمر مع الجهات الأكاديمية والمهنية، لضمان استدامة التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية.



وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، إن انعقاد هذا المؤتمر يُجسّد وعينا العميق بأهمية القطاع البحري كركيزة للأمن الاقتصادي الوطني، ومحرك حيوي لسلاسل الإمداد والتجارة العابرة للحدود.



وأشار إلى أن القطاع البحري رافد أساسي في تحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق والنمو المستدام ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدًا أن الموانئ والممرات البحرية تحولت من أدوات تشغيلية إلى منظومات اقتصادية تؤثر في الأمن الغذائي، والتحول الطاقي، والربط الإقليمي والدولي.



وقال إن الهيئة البحرية الأردنية تعمل بالشراكة مع المؤسسات الوطنية على تطوير التشريعات، وتعزيز كفاءة الكوادر، وتفعيل الإدارة المستندة إلى البيانات.



وأضاف الدباس: "اليوم نواجه تحديات كبيرة، من تغيّر المناخ إلى ارتفاع كلف النقل والتحديث التكنولوجي، مما يتطلب مقاربة شمولية وتشاركية بين القطاعين العام والخاص".



وأشار إلى أن العقبة، بما تحمله من موقع استراتيجي، قادرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا للأنشطة البحرية واللوجستية، يخدم مصالح المملكة والتعاون الإقليمي، مشددًا على أن الهدف من اليوم البحري التاسع بلورة خارطة طريق بحرية وطنية قابلة للتنفيذ، تُعزّز تنافسية الأردن وتُرسّخ دوره الفاعل في منظومة الملاحة البحرية العالمية.



واشتمل اليوم على جلستين حواريتين ناقشتا أبرز التحديات والفرص في القطاع البحري؛ حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع "الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب قبل وبعد الحرب"، بمشاركة نقابة ملاحة الأردن، والقوة البحرية والزوارق الملكية، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، والنقابة اللوجستية الأردنية.



أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان "التعليم والتدريب البحري"، وشارك فيها كل من الهيئة البحرية الأردنية، والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، ومركز العقبة للتعليم والتدريب البحري، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه تطوير الكفاءات البحرية وسبل تعزيز جودة التدريب والتعليم.



كما تم استعراض عدد من التوصيات العملية لتعزيز تنافسية القطاع البحري الأردني وتحفيز الاستثمار فيه، كما قام المهندس عمر الدباس بتكريم الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث السنوي المهم.