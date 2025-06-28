انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 في العاصمة عمان

09:31 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/736017 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم السبت، في مديرية شباب محافظة العاصمة، فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025، التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار: "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"، وذلك بالشراكة مع مؤسسات رسمية ووطنية، ومنظمات دولية، ومؤسسات المجتمع المدني. اضافة اعلان





وأكدت مدير شباب محافظة العاصمة بالوكالة، سناء الوديان، أن معسكرات هذا العام ستركز على برامج التمكين الاقتصادي والسياسي، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل التطوعي، بما يعزز من قدرات الشباب الأردني ويسهم في تنمية مهاراتهم.



وأوضحت بأن المعسكرات تستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 30 عاماً، وتستمر حتى الثلاثين من آب المقبل، مشيرة إلى أن الهدف الأساس من إقامة هذه المعسكرات هو تمكين الشباب وبناء قدراتهم، وتعزيز روح المواطنة والإبداع لديهم من خلال العمل الجماعي والتطوع الفاعل، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وابتكاراً.



وأضافت أن المعسكرات تهدف أيضاً إلى إكساب المشاركين مهارات نوعية، وترسيخ مفهوم الثقافة الوطنية الشاملة، وتعزيز الهوية الوطنية، والمساهمة في صقل الشخصية الشبابية الوطنية المتوازنة والمتكاملة، إلى جانب تمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحراك المجتمعي الإيجابي وصنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم.



وأشارت الوديان إلى أن مديرية شباب العاصمة تنفذ هذا العام 19 معسكراً بنوعيها؛ النهاري والمبيت، بمشاركة 460 شاباً وشابة من الفئات العمرية: 12-14 عاماً، و15-17 عاماً، و18-24 عاماً.



وتشمل برامج المعسكرات معسكرات النشاط البدني والرياضي، والتغير المناخي والاقتصاد الأخضر، وسواعد الإنقاذ، والشباب والأمن والسلام في ضوء القرار الأممي 2250، إضافة إلى معسكرات المشاركة السياسية والحزبية، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب معسكر مبيت تنظمه المديرية في مجال التدريب المهني والتعليم التقني.

